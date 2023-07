MotoGP, Alex Marquez: “Se vinco il Mondiale me ne vado a casa”

ll passaggio dalla Honda alla Ducati si è rivelato più che azzeccato per Alex Marquez nella stagione MotoGP 2023. Si è messo alle spalle il periodo buio della RC213V per montare in sella alla Desmosedici del team Gresini con cui ha già centrato un podio in Argentina. Dopo alcuni Gran Premi macchiati da cadute (Austin, Le Mans, Mugello) ha ripreso l’ascesa in classifica e gravita nella top 10. Nella seconda parte di campionato basterà limare alcuni dettagli per inseguire risultati ancora più prestigiosi.

La rinascita in Ducati

Sono bastate poche uscite per riguadagnarsi la fiducia della squadra di Nadia Gresini anche per il 2024. Alex Marquez ha felicemente abbracciato il progetto Ducati, un ambiente di lavoro nettamente differente da HRC. Non ha mai digerito il passo indietro dal team ufficiale a quello satellite nel 2021, una scelta effettuata dai vertici senza neppure vederlo in azione, per fare posto a Pol Espargaro. A Borgo Panigale ha subito ricevuto tutta l’attenzione di Gigi Dall’Igna e degli altri tecnici, a cominciare dal primo test a Valencia, quando hanno raccolto anche i suoi feedback per l’evoluzione della moto. “Sono rimasto sorpreso. Nel test di Valencia è venuto tre volte ai box, mi ascoltava, mi dava idee. Vanno pilota per pilota. In Honda non esisteva“.

Il grande sogno di Alex Marquez

Non ci sono ordini di scuderia in Ducati e sarà libero di fare risultato anche nella seconda parte di stagione MotoGP. La mente è sgombra da altri pensieri sul futuro, il rinnovo è assicurato. “Voglio continuare, la squadra è aperta e nel contratto c’è la possibilità che sia un 1+1 con una data. Dipende dai due, c’è stato un punto in cui si diceva che se si raggiungeva un certo risultato era automatico. Il rapporto è buono e voglio continuare“.

Sarà un anno di collaudo prima di rincorrere il grande sogno del titolo mondiale, impresa possibile, come dimostrano i risultati di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Se un giorno dovesse avverarsi il sogno potrebbe essere l’addio definitivo al Motomondiale. “Ho sempre detto che se sarò campione del mondo di MotoGP, me ne vado a casa – ha confessato Alex Marquez sul canale YouTube di Manuel Pecino -. Dico sempre che ho fatto più di quanto immaginassi, non immagini mai di vincere due campionati, gare e podi. Ho realizzato più che nei miei sogni, un titolo è una parola grossa“.

