MotoGP, team VR46: il grande sogno di Alessio Salucci

Il Mooney VR46 Racing Team sta vivendo il suo miglior momento dall’esordio in MotoGP avvenuto nel 2022. Marco Bezzecchi ha conquistato due vittorie (Argentina e Francia) nelle prime otto gare e un trionfo nella Sprint in Olanda, piazzandosi momentaneamente terzo in classifica, ad un solo punto di distacco dal secondo Jorge Martin. Luca Marini è nella top 6 dopo essere salito per la prima volta sul podio in Texas.

VR46 alza l’asticella

Il team di Valentino Rossi è secondo nella classifica a squadre, a dodici lunghezze da Pramac Racing. Il bilancio di metà stagione è ottimo, buona parte del merito va ai risultati finora raccolti da Bezzecchi, già miglior rookie l’anno scorso. La squadra “made in Tavullia” è cresciuta nel suo complesso grazie ad una prima annata di collaudo generale e al lavoro del suo d.s. Alessio Salucci. “Siamo anche un po’ al di sopra delle mie aspettative… Siamo cresciuti come squadra, quindi due o tre cose si sono unite e sta andando bene“. Adesso la missione prevede di continuare così anche da Silverstone a Valencia, continuare ad essere “tra gli attori principali” e dopo Valencia si tireranno le somme. “Vorrei vedere uno dei due piloti a Valencia al gala, i MotoGP Awards“.

Obiettivo classifica a squadre

Marini e Bezzecchi possono puntare costantemente alla top 5 grazie ad una moto fortemente competitiva come la Ducati Desmosedici. Con un simile pacchetto tecnico anche una squadra satellite potrebbe puntare al titolo MotoGP. In Mooney VR46 si può sognare in grande… “Il Team Pramac è un team clienti un po’ strano, è più un team ufficiale che un team privato… Ma sulla carta è un team clienti, Martin è secondo, Bezzecchi è terzo. I team clienti sono molto competitivi di questi tempi, soprattutto se guidi una Ducati. Queste – ha concluso Alessio Salucci a Speedweek.com – sono moto davvero forti“.

Foto: Mooney VR46