Alex Lowes aspetta Sam in SBK: “Batteva Bezzecchi e Marini in Moto2”

Nonostante i dubbi diffusi, Alex Lowes nel 2024 continuerà a correre con il Kawasaki Racing Team nel Mondiale Superbike. Nelle settimane scorse è stato reso noto il rinnovo, che ha reso particolarmente felice il pilota britannico. La squadra ha deciso di dare continuità all’attuale line-up e dunque Jonathan Rea avrà ancora lo stesso compagno di squadra.

Anche Sam Lowes in Superbike nel 2024?

Per il prossimo campionato SBK c’è la concreta possibilità di avere anche Sam Lowes sulla griglia. Il team Marc VDS, con il quale gareggia in Moto2, ha avuto dei contatti con Ducati per diventare una delle squadre indipendenti che corrono con la Panigale V4 R. Il 32enne di Lincoln, marito della team director Marina Rossi, raggiungerebbe così il fratello gemello Alex.

Sam corre in Moto2 dal 2014, dopo essersi laureato campione del mondo Supersport nell’anno precedente. Finora nel Motomondiale ha disputato 160 gare, vincendone 10 e salendo sul podio 26 volte. La sua stagione migliore è stata la 2020, conclusa al 3° posto con 9 punti di distacco dal campione Enea Bastianini. Per due volte ha chiuso 4° (2015 e 2021) e una volta 5° (2016). Nel 2017 aveva corso in MotoGP con Aprilia, ma andò male (5 punti totali) e poi tornò in Moto2. Nelle ultime stagioni sta faticando un po’ e sembra pronto a cambiare paddock nel 2024.

Alex crede nel valore del fratello

Ovviamente, i due fratelli sarebbero contenti di ritrovarsi in Superbike. Alex Lowes è convinto che Sam possa fare ottime cose nel campionato delle derivate di serie: “In Moto2 ha battuto Gardner – ha detto a Speedweek – e anche quelli che ora stanno facendo bene in MotoGP come Bezzecchi, Marini e Zarco. Se arriva in SBK, può stare davanti, non ho dubbi. Con una Ducati può fare bene come gli altri“.

Il pilota Kawasaki è sicuro che il gemello possa essere un protagonista nel WorldSBK. Salire su una Panigale V4 R sarebbe un’ottima opzione. Ma Sam non scarta ancora del tutto l’ipotesi di rimanere in Moto2: “Ho delle offerte – ha detto a Motorcycle News – e sto pensando a cosa fare. Sono competitivo, posso vincere gare e penso ancora al titolo Moto2. So che posso andare in qualsiasi categoria ed essere veloce“. L’inglese sta ancora valutando e non scarta nessuna possibilità.

