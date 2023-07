MotoGP, Marc Marquez: “Ho il problema di Quartararo”

Marc Marquez ha dominato in MotoGP fino alla stagione 2019, dopo l’infortunio al braccio la sua carriera ha preso la deriva. L’infortunio al braccio, il doppio caso di diplopia, i recenti infortuni al dito e alle costole, una RC213V in netto ritardo tecnico hanno destabilizzato il matrimonio con Honda. Sarà complicato rescindere il contratto con l’Ala dorata con un anno d’anticipo rispetto alla naturale scadenza al termine del 2024. Ma continuare su questa strada è altrettanto difficile.

I numeri di una parentesi disastrosa

L’otto volte campione del mondo ha preso parte solo a tre delle otto gare domenicali e non è mai arrivato al traguardo. I 15 miseri punti conquistati nel 2023 sono stati tutti raccolti nelle gare sprint, con risultati in costante peggioramento. Dopo un promettente terzo posto a Portimao, ha saltato i tre successivi Gran Premi per poi conquistare il quinto posto a Le Mans e il settimo al Mugello. Gli altri due a cui ha preso parte, Sachsenring e Assen, si sono conclusi fuori dalla zona punti al sabato e ha dato forfait di domenica.

Al Sachsenring in tanti aspettavano una prestazione di riscatto, essendo il suo circuito amuleto, invece ha rimediato una caduta durante il warm-up che gli è costata cara. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, con Marc Marquez da un lato e i vertici Hrc dall’altro che non escludono il divorzio, pur dichiarando di volere rispettare gli accordi contrattuali. Nonostante abbia saltato tre weekend di gara e abbia saltato due gare domenicali, è il pilota con maggior numero di cadute (14 volte), due in più del compagno di squadra Joan Mir. Solo 19esimo in campionato, le speranze di vincere il titolo iridato sono già tramontate. Non ha vinto nessuno degli ultimi 30 Gran Premi disputati in MotoGP. Negli ultimi 60 round della classe MotoGP ha partecipato soltanto a 29 gare. Numeri che non lasciano prevedere nulla di buono per il fenomeno di Cervera in sella alla RC-V.

La “sindrome di Quartararo”

Ogni volta che prova a spingere trovare l’impatto con l’asfalto, sul giro secco riesce anche a regalare qualche buona prestazione usando la solita strategia della scia. Sul passo gara emergono tutti i suoi limiti, come ha ribadito con un paragone piuttosto nitido: “In un certo senso ho il problema di Quartararo dello scorso anno. Un giro veloce è possibile, ma i duelli contro gli altri piloti sono incredibilmente difficili… Se devi frenare dieci metri prima degli altri, allora non puoi sorpassare. Anzi, gli altri arrivano da dietro e ti sorpassano“. Un problema che è divenuto ormai virale per Marc Marquez, ora alla ricerca di una via d’uscita nel mercato piloti.