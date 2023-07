Superbike, Redding risorge a Donington: “Visto cosa posso fare?”

Scott Redding ha concluso con un ottimo risultato il round Superbike a Donington Park. Il 4° posto di Gara 2 è il miglior piazzamento per lui e BMW in un campionato finora molto deludente. Finalmente una soddisfazione dopo tante difficoltà. È arrivata una svolta o si tratta solo di un exploit temporaneo?

Già un anno fa il pilota inglese fece un ottimo weekend a Donington Park, chiudendo tutte le gare in top 5 e ottenendo anche il 3° posto nella Superpole Race. La pista potrebbe essere favorevole a lui e alla M 1000 RR. Capiremo nei prossimi round a Imola e a Most (3° in Gara 1 e 4° in Gara 2 nel 2022) se davvero ci sono stati dei passi avanti. E prima di Imola sapremo se l’ex Ducati continuerà a correre per il marchio tedesco, visto che il 15 luglio scade l’opzione che può esercitare per rinnovare.

Superbike Donington, Redding finalmente soddisfatto

Redding è apparso sorridente di fronte ai media e non succedeva da un po’ di tempo: “È stato bello sentirsi come Scott Redding sulla moto. È stata davvero una stagione complicata, finalmente ho avuto la sensazione che la moto mi parlasse e ho potuto capire cosa fare, come guidare e spingere come volevo. Mi sono divertito nelle due gare lunghe, invece la Superpole Race è stata dura. In Gara 2 è stata una bella sensazione avere la gomma per la seconda metà della corsa“.

Scott ha avuto il feeling che da tempo aspettava con la M 1000 RR e ha potuto guidare come piace a lui, lottando per qualcosa di importante e arrivando a poco più di un secondo dal podio in Gara 2: “Ho cercato di arrivare anche a Petrucci e di prendere il podio – ha ammesso – però lui era più forte“.

Risposta ai critici e futuro

Durante questa stagione non sono mancate delle critiche al pilota inglese per i risultati scarsi e anche per qualche osservazione fatta sul peso leggero di Alvaro Bautista. Per lui è stato importante tornare in una buona posizione a Donington Park: “Molti parlano e si tratta di dimostrare alle persone cosa sono capace di fare. È difficile convincere la gente quando non fai risultati, ma so cosa posso fare quando le cose vanno bene. Alle persone interessano non interessano le spiegazioni, vogliono risultati. È stato bello vedere la BMW forte, sono felice di come ho potuto guidare la moto senza sentirmi un passeggero. Spero che saremo forti anche nelle prossime gare“.

Inevitabile parlare anche del futuro, visto che entro il 15 luglio dovrà prendere una decisione sulla permanenza o meno in BMW: “Penso che sicuramente mi vedrete in questo paddock – ha risposto – e ho l’opzione BMW che è molto importante per me. Vedremo nelle prossime settimane cosa succederà“.

Foto: BMW