Emiliano Ercolani continua a brillare: leader Europeo Yamaha R3

Emiliano Ercolani si conferma in testa al Campionato Europeo Yamaha R3 Blu Cru. A Donington non ha incrementato il suo vantaggio ma è riuscito a contenere i danni ed a due round dal termine del campionato può stare abbastanza tranquillo. Anzi, ad Imola potrebbe già mettere una discreta ipoteca sul titolo. Il giovanissimo pilota romagnolo, è un ragazzino di poche parole ma lascia parlare i fatti. Ha già in bacheca tre vittorie, due secondi posti ed un terzo su sei gare. E dire che è all’esordio assoluto e non conosce quasi nessuna pista mentre i suoi avversari diretti hanno ben più esperienza. Non aveva mai visto Donington ed è riuscito ad essere comunque protagonista.

“In gara-1 ero in piena lotta per il secondo posto ma purtroppo c’è stato un contatto e sono scivolato all’ultimo giro – racconta Emiliano Ercolani a Corsedimoto – però sono risalito e sono comunque riuscito a terminare la gara conquistando qualche punto. In gara-2 ho iniziato l’ultimo giro in testa e pensavo di vincere ma a due curve dalla fine sono stato passato e mi sono classificato secondo. sono comunque primo in classifica con un buon vantaggio”.

E’stato emozionante gareggiare a Donington?

“Era la prima volta e la pista è molto bella. Ci sono tanti saliscendi e punti ciechi. C’era tanta gente, un pubblico caloroso con appassionati di tutte le età. Il meteo non è stato molto bello perché era nuvoloso e c’era il vento, ma l’ambiente, l’atmosfera, mi è piaciuta molto”.

Ed ora Imola, una delle poche piste che già conosci.

“Avevo gareggiato ad Imola ma con la Pre Moto3, con la 300 non ci sono mai mandato. Vedremo che effetto farà correrci con la Yamaha”.

Cosa farai nel 2024?

“Se quest’anno riesco a vincere il campionato approdo direttamente al Mondiale Supersport 300 con Yamaha. Il mio obbiettivo è quello”.