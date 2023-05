Europeo Yamaha R3, sta nascendo una stellina: Emiliano Ercolani

Emozioni forti nel Yamaha R3 bLU cRU European Championship, il monomarca giovanile che si svolge nell’ambito del Mondiale Superbike. Emiliano Ercolani, dopo aver brillato ad Assen, si è ripetuto anche a Barcellona, anzi, è andato ancora meglio. Ha vinto gara-1 e si è classificato secondo in gara-2. Ora è saldamente in testa alla classifica generale con 20 punti di vantaggio. Il diciassettenne di Misano Adriatico è all’esordio assoluto nella serie internazionale mentre i suoi avversari diretti, per quanto giovanissimi, hanno più esperienza.

“E’ stato un week-end molto positivo, ricco di emozioni – racconta Emiliano Ercolani a Corsedimoto – Era la prima volta che venivo a correre a Barcellona quindi non conoscevo la pista. Mi è sembrata subito molto veloce e bella. In qualifica sono riuscito a stabilire il terzo tempo. Gara-1 è stata molto combattuta. Nei primi giri sono rimasto tranquillo, attorno alla quarta e quinta posizione poi nel finale mi sono portato nelle primissime posizioni ed in volata mi sono classificato secondo per pochi millesimi. Il primo poi è stato retrocesso per guida irresponsabile ed ho vinto. All’arrivo non lo sapevo, l’ho scoperto solo al parco chiuso quando tutti sono venuti ad abbracciarmi ed è stato bellissimo. In gara-2 lo stesso: sono partito calmo per poi rimontare e alla fine mi sono classificato secondo per 15 millesimi. Sono contento e ringrazio tutti quelli che mi stanno supportando”.

