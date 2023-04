Yamaha R3: Emiliano Ercolani debutta ad Assen con una vittoria

Emiliano Ercolani, diciott’anni, pochi mezzi, tanto talento ed una fortissima determinazione. L’anno scorso ha vinto la SuperFinale Europea Yamaha R3 Blu Cru a Portimao e si è aggiudicato la possibilità di correre l’ R3 Blu Cup, nell’ambito del Mondiale Superbike. Il giovane portacolori del Motoclub Misano non aveva mai girato ad Assen ma ha conquistato vittoria in gara-1, quarto posto in gara-2 due e leadership in campionato. Tra i piloti di vertice era l’unico rookye, gli altri avevano già partecipato al campionato e conoscevano la pista olandese. Emiliano Ercolani vive a due passi dall’ autodromo di Misano ma non va forte solo sulla pista romagnola, anzi.

“Sono partito subito bene – racconta Emiliano Ercolani a Corsedimoto – e nelle libere sono riuscito ad essere subito veloce. Nella Superpole ho fatto il quarto tempo completamente da solo, senza nessuna scia, a mezzo secondo dal primo. In gara-1 sono riuscito a portarmi subito davanti, ho provato a forzare per cercare di andare via ma non ce l’ho fatta. Ho pensato allora a quale potesse essere la strategia migliore per provare a vincere. All’ultimo giro sono passato secondo, sono uscito bene all’ultima curva ed ho vinto la gara in volata con 39 millesimi di vantaggio. Sono stato poi premiato sul podio da Toprak Ratzgaltiolglu”.

Gara-2 è stata condizionata dal maltempo?

“Siamo partiti tutti con le gomme da asciutto ma la gara è stata interrotta per pioggia, poi ha smesso di piovere e siamo rientrati con le stesse ma la corsa è stata accorciata. Sono sempre rimasto nel gruppo di testa ed ho provato ad impostare la strategia di gara-1. Ho preparato la volata ma nel finale io ed il pilota con cui stavo battagliando i siamo finiti sul verde così ho tagliato il traguardo terzo ma sono stato retrocesso di una posizione”.

Cos’hai provato a correre si una pista così prestigiosa?

“Una grande emozione. Non ero mai andato ad Assen ed è molto bella e veloce anche se con un 300 non si riesce a gustare bene, ad esprimersi appieno. Spero tanto di tornarci con 600 e magari con una Superbike”.

Il tuo obbiettivo chiaramente è vincere il campionato?

“Non lo nego, il mio obbiettivo è quello anche perché il vincitore ha possibilità di andare avanti e correre nel Mondiale 300 l’anno prossimo”.

La prossima gara si correrà a Barcellona. Pista nuova anche quella?

“Si, non ho mai corso neppure lì. Intanto questa settimana gareggio a Misano come wild card nel CIV Supersport 300 con il Roc’n Dea. Ringrazio Massimo Roccoli ed Alex De Angelis che seguono da tempo e mi offrono per questa bella opportunità così come il Motoclub Misano e tutti quelli che mi supportano“.