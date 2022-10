Emiliano Ercolani, chi è il nuovo baby talento di Yamaha

Ha 17 anni ma ne dimostra meno. Emiliano Ercolani è un ragazzino come tanti, con una grande passione per i motori e poco, pochissimo, budget. Vive a due passi dal Misano World Circuit ed è cresciuto ascoltando la musica dei motori. Studia meccanica all’Itts Belluzzi da Vinci di Rimini ed ama tutto ciò che riguarda il motorsport.

A Portimao ha vinto il primo titolo della Yamaha R3 bLU cRU European SuperFinale dopo essersi classificato terzo in gara-1 e primo in gara-2. In questo modo ha conquistato un posto sulla griglia della Yamaha R3 bLU cRU European Cup 2023 con il pieno supporto di Yamaha. I dirigenti della casa giapponese lo hanno coccolato ed hanno festeggiato con lui: questo ragazzino è umile, simpatico ed ha un gran potenziale. Si è fatto strada a suon di sacrifici e di risultati, grazie anche all’aiuto dei dirigenti del Moto Club Misano Adriatico che hanno subito creduto in lui. Quest’anno Emiliano Ercolani ha partecipato anche ad alcune gare del CIV 300 conquistando ottimi piazzamenti.

“Ci tenevo tantissimo a vincere la SuperFinale Europea – racconta Emiliano – è stato un risultato sofferto e fortemente voluto. Erano presenti i protagonisti delle varie nazioni europee e sono riuscito a conquistare il titolo. Sono molto felice”.

Emiliano Ercolani

Da quanti anni gareggi?

“Da quando ero bambino, ho iniziato con le minimoto a 7 anni sono stato anche vice-campione italiano di minimoto. Sono passato poi alla Premoto3 in cui ho ottenuto dei buoni piazzamenti ed ultimamente ho corso nelle SS300 e nel Trofeo Yamaha R3 bLU cRU”.

Ti trovi bene con Yamaha?

“Sì, mi sento veramente in famiglia: ho avuto anche la possibilità di conoscere Toprak Razgatlioglu. Gli ho stretto la mano ed ho fatto una foto con lui. E’ un grande campione, un riferimento per tutti noi giovani ed ovviamente faccio il tifo per lui”.

In Romagna ci sono tantissimi piloti professionisti. Ti alleni con qualcuno di loro?

“Sì, con Roberto Tamburini. Mi aiuta tanto e mi da moltissimi consigli”.

Sogni?

“Arrivare un giorno in Superbike. Alla MotoGP onestamente non ci penso ma il WSBK sarebbe un bellissimo traguardo”.