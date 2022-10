Martedì scorso ha perso la vita Victor Steeman, dopo l’incidente rimediato in gara-1 a Portimao valida per il campionato SSP300. Il pilota olandese era stato ricoverato all’ospedale di Faro in condizioni critiche ed è stato operato alla testa dopo il terribile colpo rimediato in seguito all’investimento da parte di un rivale. Per tre giorni il paddock della Superbike ha sperato che potesse salvarsi, ma non è stato così. L’11 ottobre Dorna Sport e la FIM hanno annunciato la triste morte del pilota 22enne, una morte che darà la possibilità di vivere ad altre cinque persone che hanno ricevuto alcuni organi di Victor.

La madre di Victor Steeman colta da infarto

Purtroppo la tragedia familiare non finisce qui. Secondo quanto riferito dai media olandesi anche sua mamma Flora è deceduta a causa di un infarto. 48 ore dopo l’ultimo saluto a suo figlio, il cuore di Flora van Limbeek, spezzato dal dolore, si è improvvisamente fermato. Inutili i tentativi di rianimarla, la donna si è spenta a 59 anni a Lathum. Il padre e marito Willem in queste ore vive un dramma difficile da sopportare e merita il sostegno di tutto il mondo del motorsport. Davanti ad un simile episodio non ci sono altre parole da aggiungere.

I familiari invitano tutti a rispettare il dolore: “La famiglia Steeman vorrebbe vivere in pace questo immenso dolore. Vorremmo quindi gentilmente ma urgentemente chiedere a tutti di rispettare questa richiesta attraverso questo messaggio. La richiesta amichevole è quindi di non inviare biglietti o altre attenzioni all’indirizzo di casa a Lathum“. I piloti della Moto GP si sono riuniti prima della gara di questo fine settimana in Australia per rendere omaggio a Victor Steeman.