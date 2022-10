Una prima giornata a Phillip Island con le Ducati protagoniste, ormai una costante in questo 2022. Ma la maggiore sorpresa è rappresentata da Marco Bezzecchi, che ha chiuso le prove libere odierne col secondo miglior tempo del venerdì a 38 millesimi dal collega in rosso Zarco. Il ‘dettaglio’ è che parliamo di un esordiente con la MotoGP sul mitico tracciato australiano, una pista che piace a tutti ma certo non semplice. L’alfiere VR46 continua a mandare forti segnali in ottica 2023, ponendosi sempre più come un pilota da tenere d’occhio.

Australia, inversione di marcia?

Non ha mai brillato in Australia, come dimostrano i tre zeri nelle tre edizioni da lui disputate tra Moto3 e Moto2. La tendenza però potrebbe cambiare drasticamente, il primo giorno è decisamente incoraggiante. Marco Bezzecchi s’è tenuto in top ten al mattino anche senza una nuova morbida posteriore per l’attacco finale. Nel pomeriggio, con questa mossa, è volato a ridosso di Johann Zarco, seconda miglior Ducati di giornata. Se queste sono le premesse, è il caso di osservarlo con attenzione per la gara, considerando anche che vorrà subito dimenticare il deludente 16° posto in Thailandia. Oltre al fatto che potrebbe coronarsi Rookie dell’Anno, l’ultima conferma di una stagione in costante crescita con annesso primo podio. E su un tracciato non proprio scontato come il TT Circuit Assen, fatto che aveva sorpreso il suo stesso box.

Bezzecchi: “Un piacere tornare qui con la Ducati”

“Nel pomeriggio in particolare ho fatto qualche passo avanti sia per quanto riguarda la moto che per il mio stile di guida” ha sottolineato il pilota Ducati VR46 a motogp.com. “Questa pista comunque mi è piaciuta molto fin dalla prima volta che ci sono venuto con la Moto3. È un piacere tornarci con la Ducati in MotoGP, mi diverto molto.” Certo il feeling con la Rossa non è ancora perfetto. “Con l’elettronica devo ancora sistemare qualcosa, la gestione delle gomme infine sarà importante e forse oggi sono stato troppo aggressivo con la posteriore.” Prendendosi però un 2° posto provvisorio che potrebbe rivelarsi prezioso in caso di maltempo. L’adattamento alla MotoGP procede a passo spedito, Bezzecchi sembra pronto a sorprendere anche a Phillip Island.

Foto: Valter Magatti

