F1 GP Miami, Prove 3: Verstappen comanda, Leclerc 2°

È andata in archivio anche la terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Miami 2023 di F1. Il miglior tempo è stato realizzato ancora da Max Verstappen, già leader della P2. Il pilota Red Bull ha chiuso in 1’27″595.

Seconda posizione per Charles Leclerc, che ha incassato 406 millesimi di distacco dal leader. Terza l’altra RB19 guidata da Sergio Perez, a 515 millesimi dal compagno di squadra. Quarta l’altra Ferrari SF-23 di Carlos Sainz, a 590 millesimi. Verstappen è decisamente in forma in Florida ed è inevitabilmente il favorito sia per le qualifiche sia per la gara.

In P3 bene le Alpine, con Esteban Ocon quinto e Pierre Gasly sesto. Settimo Valtteri Bottas su Alfa Romeo, a precedere la Haas di Nico Hulkenberg e la Williams di Alexander Albon. Top 10 chiusa dalla Mercedes di George Russell. Sicuramente lui e Lewis Hamilton (tredicesimo) hanno un potenziale maggiore di quello che dice la classifica del terzo turno di libere. Idem la Aston Martin, che ha Fernando Alonso solo dodicesimo. Appuntamento alle ore 22 italiane per le qualifiche di Formula 1.

F1 GP Miami 2023, risultati Prove Libere 3: tempi ufficiali e classifica finale

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:27.535

2 Charles Leclerc Ferrari +0.406

3 Sergio Perez Red Bull Racing +0.515

4 Carlos Sainz Ferrari +0.590

5 Esteban Ocon Alpine +0.872

6 Pierre Gasly Alpine +0.893

7 Valtteri Bottas Alfa Romeo +0.921

8 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +0.962

9 Alexander Albon Williams +1.026

10 George Russell Mercedes +1.071

11 Kevin Magnussen Haas F1 Team +1.072

12 Fernando Alonso Aston Martin +1.083

13 Lewis Hamilton Mercedes +1.183

14 Lance Stroll Aston Martin +1.188

15 Guanyu Zhou Alfa Romeo +1.539

16 Yuki Tsunoda AlphaTauri +1.644

17 Logan Sargeant Williams +1.729

18 Oscar Piastri McLaren +1.840

19 Lando Norris McLaren +1.866

20 Nyck De Vries AlphaTauri +1.912

Foto: Red Bull Racing