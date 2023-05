MXGP, Romain Febvre: escluse fratture, altri controlli in ospedale

Non sono state trovate lesioni serie. Sospiro di sollievo per Romain Febvre dopo il botto al via nella Qualifying Race odierna svolta in Spagna. Il pilota Kawasaki è stato uno degli incidentati nelle qualifiche MXGP, provocando poco dopo la bandiera rossa per permettere i soccorsi da parte del personale medico. In successivi controlli hanno escluso fratture, ma non è ancora certa la sua presenza nelle due gare di domani. Febvre infatti ha accusato qualche malessere (sospetta concussione?) e si sottoporrà ad altri esami per avere la certezza.

Febvre in dubbio

“Romain è stato molto sfortunato al via” ha ammesso Antti Pyrhönen, team manager KRT, spiegando poi la dinamica. “Un altro pilota è arrivato abbastanza duro dall’esterno, è stato schiacciato e tutto è finito in un grosso incidente. È stato davvero spaventoso.” La corsa era continuata, poco dopo però tutto fermo: Febvre è stato evacuato in barella e portato subito al Centro Medico. Arrivano però buone notizie. “Fortunatamente è tutto OK, non ci sono gravi infortuni” ha confermato Pyrhönen. Ammettendo però che per Febvre c’è altro da valutare. “È andato in ospedale, si sentiva un po’ scosso ed i dottori volevano effettuare altri controlli” ha dichiarato il team manager Kawasaki. “La salute di un pilota è sempre la nostra priorità, non correremo rischi.”

Foto: mxgp.com