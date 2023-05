MXGP Spagna: Guadagnini-Forato top 5, qualifica con brivido

Da una qualifica MX2 molto tranquilla ad un turno MXGP che si apre col botto. Un incidente multiplo al via, con Romain Febvre in particolare che sembra aver avuto la peggio, anche se ancora si attendono notizie sul suo conto. I rispettivi leader iridati delle due classi del Motocross, Jago Geerts e Jorge Prado, si prendono di forza le pole di categoria ed i 10 punti in palio. Il pilota spagnolo con un margine decisamente ridotto, ma sufficiente per resistere all’assalto di Jeffrey Herlings. Degli italiani, Andrea Adamo è 5° in MX2, in MXGP invece troviamo Mattia Guadagnini 4° ed Alberto Forato 5°. Ecco com’è andata, ricordando gli orari del GP Spagna.

Ospite d’onore in Motocross

Segnaliamo a Intu Xanadù-Arroyomolinos la presenza di Marc Marquez, al momento fermo per guai fisici ma che non perde l’occasione per supportare Jorge Prado e Ruben Fernandez. “Amo il Motocross, sono nato in quel settore ed è una delle mie grandi passioni” ha raccontato a mxgp.com. “È davvero impegnativo fisicamente, oggi poi corrono in condizioni complesse [per il caldo]. Con Jorge Prado e Ruben Fernandez ci sono sempre più tifosi ed anche i giovani si stanno appassionando.”

MX2: Geerts senza rivali

Il leader del campionato impone la sua forza in qualifica per la quarta volta in questo 2023. È proprio lui l’autore dello scatto migliore al via di una Qualifying Race davvero a senso unico, visto che nessuno riesce nemmeno ad avvicinarlo per mettere in dubbio il suo strapotere. Arrivano quindi altri 10 punti per l’asso Yamaha, dietro di lui non si verificano particolari scossoni. L’ottima partenza di Lucas Coenen diventa il 2° posto finale, 3° è Simon Laegenfelder. Adamo, un po’ più indietro, si mette subito a caccia della top 5 ed alla fine sarà proprio il 5° posto il suo piazzamento al traguardo, a distanza da Kay De Wolf e, soprattutto, lontanissimo dal leader.

MXGP: brividi al via

Qualifying Race che si apre con un pauroso incidente multiplo proprio alla prima curva. Dopo un primo cauto giro, riparte la battaglia con Seewer in vetta su Herlings (che prende presto il comando) e Prado, Forato 6° e Lupino 10° davanti a Guadagnini. Dura però pochissimo, bandiera rossa e tutto viene fermato per prestare i dovuti soccorsi soprattutto a Febvre, il pilota che sembra aver avuto la peggio nell’incidente, visto che viene evacuato in barella. In seguito si riparte ed è il leader Prado a portarsi al comando, per la gioia del pubblico di casa. Dietro di lui ci sono Herlings, Seewer ed un agguerrito Fernandez, che si complica però la corsa con un incidente. Top 3 congelata? Herlings non è d’accordo ed infatti realizza una rimonta indiavolata per rovinare la festa al beniamino di casa. Ma non basta, Prado ha comunque un margine sufficiente per trionfare davanti al rivale KTM. Che peccato per Renaux, KO per un guaio tecnico alla sua Yamaha!

Foto: mxgp.com