Superbike Catalunya, Petrucci squalificato da Gara 1: è ufficiale

Sabato difficile per Danilo Petrucci a Barcellona. Dopo una Superpole che lo ha visto qualificarsi undicesimo e una Gara 1 terminata in decima posizione, è arrivata una doccia gelata per lui.

Superbike Barcellona, squalifica per Petrucci: il motivo

Infatti, è stata comunicata ufficialmente la squalifica del pilota italiano dalla prima manche Superbike disputata in Catalunya. Il motivo? Un’infrazione di tipo tecnico, nello specifico la mancanza della protezione per il petto sotto la tuta. Un vero peccato per lui e il Barni Spark Racing Team, che non ha commentato il provvedimento preso.

Sicuramente Petrucci domani avrà modo di spiegare quanto successo. Non è una circostanza frequente e la notizia diramata dal FIM World Superbike Stewards Panel ha stupito. In ogni caso, il ternano ha perso i 6 punti che aveva conquistato e chi è arrivato dietro di lui in classifica avanza di una posizione. Grazie alla sua squalifica, a ottenere un punto è Ivo Lopes, pilota portoghese chiamato da BMW a sostituire Michael van der Mark.

Danilo cercherà di riscattarsi domani, anche se non sarà semplice. La Superpole Race è una manche nella quale ha faticato abbastanza finora. E Gara 2 sarà nuovamente complicata tra alte temperature e gestione gomme. Speriamo che riesca a ottenere dei risultati incoraggianti per il futuro.

Di seguito la classifica aggiornata di Gara 1 SBK in Catalunya.

