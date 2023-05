F1 GP Miami 2023: orari tv e streaming su Sky, Now e TV8

Dopo il weekend a Baku, niente pausa per la F1. Infatti, è arrivo il Gran Premio di Miami. Si tratta del quinto appuntamento del calendario 2023. Per la seconda volta il campionato va di scena nella celebre città della Florida.

Il battesimo è avvenuto lo scorso anno, con Max Verstappen che ha conquistato la vittoria davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, che si erano prese la prima fila dopo le Qualifiche. Il campione del mondo sarà il grande favorito anche questo fine settimana, ma Sergio Perez con l’altra Red Bull proverà a dargli del filo da torcere, galvanizzato dal trionfo in sprint race e in gara in Azerbaigian.

F1, le caratteristiche del Miami International Autodrome

La Formula 1 corre al Miami International Autodrome, ovvero un circuito cittadino non permanente situato nei pressi dell’Hard Rock Stadium, lo stadio che ospita le partite casalinghe dei Miami Dolphins (NFL). Il tracciato misura 5.410 metri ed è costituito da 19 curve, prevalentemente lente, e tre rettilinei. Ci sono tre frenate importanti: in curva 1, alla 11 e alla 17. Tre sono anche le zone DRS.

L’asfalto dovrebbe essere moderatamente impegnativo per gli le gomme, la pista è stata completamente riasfaltata rispetto al 2022 e le condizioni dovrebbero essere migliori. Pirelli per questo weekend porta le mescole C2, C3 e C4, ovvero la media gamma, perché sono attese temperature abbastanza elevate. La distanza di gara è di 57 giri.

Formula 1 2023: classifica piloti e costruttori

Verstappen arriva in Florida da leader della classifica piloti con 93 punti, solo 6 in più del compagno di squadra Perez. Al momento, c’è un duello tutto Red Bull per la conquista del titolo. Il primo degli altri è Fernando Alonso, terzo a quota 60 con una Aston Martin che a Baku non è salita sul podio per la prima volta nel Mondiale di F1 2023, ma che ci è comunque arrivata vicina. Attenzione al due volte campione del mondo, così come al sette volte iridato Lewis Hamilton (48) che lo segue nella graduatoria generale.

Molto distanti dalla vetta i driver della Ferrari: Carlos Sainz ha 34 punti, Charles Leclerc 28 come George Russell (Mercedes). In Azerbaigian c’è stato qualche miglioramento della SF-23 e sarà interessante vedere il livello della macchina di Maranello negli Stati Uniti. Difficile pensare di battere la Red Bull, l’obiettivo è stare davanti ad Aston Martin e Mercedes.

CLASSIFICA PILOTI: Verstappen 93 punti, Perez 87, Alonso 60, Hamilton 48, Sainz 34, Leclerc 28, Russell 29, Stroll 27, Norris 10, Hulkenberg 6, Piastri 4, Bottas 4, Ocon 4, Gasly 4, Zhou Guanyu 2, Tsunoda 2, Albon 1, Magnussen 1, Sargeant 0, De Vries 0.

CLASSIFICA COSTRUTTORI: Red Bull 180, Aston Martin 87, Mercedes 76, Ferrari 62, McLaren 14, Alpine 8, Haas 7, Alfa Romeo 6, AlphaTauri 2, Williams 1.

F1 GP Miami 2023: orari Prove, Qualifiche e Gara

Il Gran Premio di Miami 2023 sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport F1, mentre su Sky Go e NOW c’è a disposizione lo streaming per seguire tutto l’evento. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà solo la differita di Qualifiche e Gara. Di seguito gli orari del weekend.

Giovedì 4 maggio 2023

21:00 conferenza stampa piloti

Venerdì 5 maggio 2023

20:00-21:00 P1

23:30-00:30 P2

Sabato 6 maggio 2023

18:30-19:30 P3

22:00-23:00 Qualifiche (differita TV8 23:30)

Domenica 7 maggio 2023

21:30 Gara (differita TV8 23:30)

Foto: F1 Miami Grand Prix