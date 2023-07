Tito Rabat per due round del BSB con McAMS Yamaha

Toh, chi si rivede! Tito Rabat, attualmente impegnato nel Mondiale MotoE con Pramac Racing e Mondiale Superbike con Puccetti Kawasaki, disputerà anche i prossimi due round del BSB. Con Tim Neave che ha deciso di sospendere in via temporanea la sua carriera nel motociclismo, il team McAMS Yamaha ha individuato nel Campione del Mondo Moto2 2014 il pilota a cui affidare la seconda R1 accanto a Jason O’Halloran per gli appuntamenti di Snetterton e Brands Hatch previsti dal calendario.

IL RITORNO DI TITO RABAT NEL BSB

Per Tito Rabat si tratterà di un ritorno nel British Superbike. Lo scorso anno, con TAG Racing Honda, disputò il round di Thruxton, navigando sempre in ultima posizione. Queste performance convinsero successivamente il pilota spagnolo a rinunciare al prosieguo di questa sua avventura nel BSB, oltretutto a weekend di Cadwell Park in corso.

LE PAROLE DI RABAT

“Sono felice di avere una nuova possibilità di correre nel BSB“, ha ammesso Tito Rabat. “È sempre un piacere correre davanti a un pubblico così appassionato come nel Regno Unito. Voglio ringraziare McAMS Yamaha per questa grande opportunità di correre con uno dei team più competitivi e, non da meno, vincenti di questo campionato. Sebbene non conosca Snetterton e Brands Hatch, spero di essere all’altezza della sfida e poter dimostrare di essere competitivo in gara“.