Ray in pole, Tito Rabat rinuncia al British Superbike

Con già un pubblico delle grandi occasioni, a Cadwell Park il British Superbike ha voluto festeggiare il “Party in the Park” con una spettacolare Superpole vecchio-stile, celebrando un giro record di Bradley Ray. Sarà pertanto “Telespalla” a scattare dalla pole in una Gara 1 che non vedrà al via un nome illustrissimo come quello di Tito Rabat. L’iridato Moto2 2014 ha infatti deciso di concludere anzitempo questa sua (fugace) esperienza, oltretutto a weekend in corso.

TITO RABAT ALZA BANDIERA BIANCA NEL BRITISH SUPERBIKE

Si aspettava di incontrare delle difficoltà, ma non così tante difficoltà il buon Tito Rabat. Passato alle derivate dalla serie lo scorso anno, il Campione del Mondo Moto2 2014 aveva accettato l’offerta del TAG Racing Honda per esordire nel BSB. Un accordo valevole per il solo round di Thruxton, con l’originaria possibilità di estenderlo per i restanti eventi previsti dal calendario. Per l’ex-MotoGP, tuttavia, questa esperienza è stata a dir poco disastrosa in termini di performance espresse: costantemente ultimo a Thruxton, altrettanto nei primi turni di prove libere in questo Bank Holiday Weekend di Cadwell Park. Oltretutto con distacchi mai inferiori ai 2″5 dalla vetta. Questa è stata la molla che ha convinto Rabat ad alzare bandiera bianca per il prosieguo del fine settimana, comunicando in data odierna la sua decisione al team TAG Honda. Con i risultati che non arrivavano, Tito ha preferito concentrarsi esclusivamente sull’ESBK, serie dove con LaGlisse Honda è in piena corsa per la conquista del titolo.

BRADLEY RAY SUPER-SUPERPOLE

Senza Tito Rabat, il ritorno della Superpole vecchio-stile nel British Superbike ha riservato (prevedibilmente) un gran spettacolo. Nel giro-tutto-o-niente, Bradley Ray (RICH Energy OMG Racing Yamaha) in 1’24″457 ha ritoccato il precedente primato della pista, il tutto in una prima fila giovanissima. Accanto al 25enne di Ashford ci sarà infatti il 20enne Rory Skinner (2°) ed il 26enne Lee Jackson (3°).

TOM SYKES IN ALTO NEL BRITISH SUPERBIKE

Per una prima fila da 23 anni di media, la seconda proietta nell’ordine le BMW di Danny Buchan e Peter Hickman più “Mister Superpole” Tom Sykes. Il Campione del Mondo Superbike 2013 di fatto tiene alti i colori Ducati con il sesto crono, il tutto mentre Tommy Bridewell è ottavo tra le due McAMS Yamaha del capo-classifica di campionato Jason O’Halloran e Tarran Mackenzie. Non si è nemmeno qualificato per la Superpole il “King of the Mountain” Josh Brookes, costretto a prender il via di Gara 1 dalla nona fila. Da segnalare in Superpole le cadute di Andrew Irwin e Ryan Vickers, i quali hanno esagerato in questo apprezzato ritorno del giro lanciato per l’assalto alla pole.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Cadwell Park, Classifica Omologato Superpole

1- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 1’24.457

2- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.258

3- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.277

4- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.411

5- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.540

6- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 0.541

7- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.614

8- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.634

9- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.870

10- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 0.968

11- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.069

12- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.101

13- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.394

14- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – senza tempo

15- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – senza tempo

La Griglia di Partenza di Gara 1

1- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1

2- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

3- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

4- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

5- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR

6- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R

7- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1

8- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R

9- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1

10- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

11- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

12- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

13- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

14- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

15- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR

16- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1

17- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R

18- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

19- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

20- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR

21- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

22- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR

23- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

24- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

25- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000

26- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR

27- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R

28- James East – NP Racing – Kawasaki ZX-10RR

29- Dan Jones – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR