MotoGP, Jorge Martin operato: “Al 100% per Silverstone”

Dopo la gara di Assen, la MotoGP ha una lunga pausa estiva che si interromperà nel weekend 4-6 agosto con il Gran Premio a Silverstone. Queste settimane sono l’occasione per riposare e anche per rimettersi a posto fisicamente, in particolare per coloro che hanno accusato infortuni durante la stagione. Uno che ha deciso di approfittarne è Jorge Martin.

MotoGP, Jorge Martin: intervento alla gamba destra

Come da lui stesso testimoniato tramite i social network, nelle scorse ore si è sottoposto a un’operazione alla gamba destra. L’intervento ha avuto successo e adesso non gli rimanere che stare un po’ a riposo prima di godersi davvero le vacanze e di tornare poi ad allenarsi.

Queste le sue parole: “Ripasso in sala operatoria per risolvere un problema che mi infastidiva da un po’ di tempo in moto. Tutto è andato bene. Ora è il momento di recuperare per arrivare al 100% a Silverstone“. Tra coloro che hanno commentato su Instagram c’è Aleix Espargarò, che ha fatto una domanda ironica: “Ti sei messo le tette?“.

Seconda parte di 2023 ancora da protagonista?

Martin arriverà a Silverstone da secondo della classifica generale MotoGP e con un distacco di 35 punti dal leader Pecco Bagnaia. Per sua stessa ammissione, è andato oltre alle aspettative. Prima di inizio campionato puntava “semplicemente” ad essere in top 5 dopo Assen, invece è riuscito a fare meglio di quanto immaginasse. Non sarà facile vincere il titolo, però lui ci crede e fa bene ad approcciarsi alle gare con questa mentalità.

Nel 2023 ha effettuato un deciso salto di qualità rispetto alla passata stagione. Il fatto di non aver avuto infortuni particolari e di disporre di una Ducati Desmosedici GP23 con la quale ha trovato subito confidenza è stato importante. Senza dimenticare il grande lavoro del team Pramac, ormai una seconda famiglia per lui. Un mix di fattori hanno portato i risultati che abbiamo visto. L’obiettivo di Jorge alla ripresa del campionato sarà quello di confermarsi nelle posizioni top e di provare a insidiare Bagnaia nella corsa iridata.

Foto: Instagram