Carlos Tatay, l’aggiornamento: verrà trasferito in Spagna

Arriva un nuovo aggiornamento dalla squadra riguardo Carlos Tatay. Il pilota spagnolo, protagonista di un grave incidente in Gara 1 dell’Europeo Moto2 a Portimao, verrà trasferito a breve in Spagna per continuare col suo processo. Per il momento non ci sono informazioni precise sulle condizioni del #99 del Mandalika SAG Team: si sa solo di lesioni a più vertebre, altro verrà comunicato quando il quadro sarà più completo. La squadra ha anche ringraziato lo staff medico che ha operato d’urgenza Tatay dopo l’immediato trasferimento all’ospedale portoghese di Faro.

Tatay, l’ultimo comunicato

“Data la serietà delle lesioni riportate dal nostro pilota, è consigliabile ed essenziale trasferirlo in Spagna per continuare il processo.” Inizia così l’ultima nota pubblicata poco fa dal Mandalika SAG Team. Dopo la comunicazione di ieri sera dell’immediato intervento, c’è un piccolo aggiornamento sui prossimi passi. “Vogliamo ringraziare il trattamento professionale e prioritario ricevuto presso il Centro Ospitalar do Algarve-Faro/Bloco Operatorio. Così come per l’intervento chirurgico condotto dal dottor Bernardo Smet, senza il quale sarebbe stato davvero complicato. Vi chiediamo di capire l’assenza di notizie finché non avremo la documentazione medica necessaria. Il pilota, la famiglia, gli amici e la squadra stanno ricevendo tutto il vostro supporto. Carlos Tatay è forte e noi crediamo nella medicina.”

La crescita in Moto2

Era iniziata nel migliore dei modi l’avventura dell’ex Mondiale Moto3 nell’Europeo Moto2. Chiusa l’esperienza nella classe minore del Campionato del Mondo, Carlos Tatay ha fatto il salto di categoria, ma ripartendo dall’ex CEV. Il Mondiale può attendere, come dimostra il no all’occasione già presentatasi di disputare la stagione dopo il divorzio del suo team da Lorenzo Dalla Porta. Ma cresce passi da gigante: a Jerez s’era già preso la prima pole ed un’emozionante prima vittoria! Un altro aiuto è arrivato dalle due gare mondiali con l’American Racing Team al posto dell’infortunato Skinner. A Portimao c’erano tutte le premesse per un altro round da protagonista, ma tutto è durato appena un giro… Attendiamo i prossimi aggiornamenti per saperne di più sulla situazione.