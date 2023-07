Il ritorno dopo un infortunio così importante non è semplice. Tim Gajser però ha sofferto particolarmente nel GP a Lommel, com’era prevedibile, visto che parliamo di un tracciato che ha messo in difficoltà tutti i piloti MX, tranne forse i ragazzi di casa. All’orizzonte c’è Vantaa in Finlandia, teatro del 14° round della stagione MXGP 2023, il terzo evento stagionale per il campione in carica. L’obiettivo è solamente uno: ritrovare il giusto stato di forma dopo i guai fisici, per poi puntare chiaramente al titolo nel 2024.

Gajser prende tempo

L’anno scorso il pilota sloveno festeggiava il suo quinto iride proprio in Finlandia, pur su un tracciato differente. In questo 2023 torna nella penisola scandinava non esattamente nello stesso stato di forma. La lotta per difendere il titolo non è mai iniziata per la frattura del femore ad Arco di Trento, nel corso degli Internazionali d’Italia. Metà stagione era ormai trascorsa quando Gajser è riuscito a fare la sua prima comparsa stagionale, chiaramente con gli avversari ormai scappati. La battaglia per il sesto iride deve aspettare, ora il campione HRC pensa solamente a ritrovarsi in questa seconda parte di stagione. Si procede un passo alla volta, ora si cercano altri progressi nei prossimi giorni.

Rotta per la Finlandia

“So bene che ci vuole tempo per essere di nuovo veloce” ha rimarcato Tim Gajser, conscio dei suoi limiti attuali. Ma si aspettava qualcosa di diverso sulla pista belga. “Voglio fare bene, ma a Lommel non è andata secondo i piani.” Nella prima gara poi la fortuna non gli ha dato una mano: un incidente poco dopo il via l’ha fatto precipitare in coda al gruppo. “Sono finito addosso ad un pilota che aveva commesso un errore, un colpo allo scarico poi non ha aiutato. Ma fa parte di questo sport.” Ora testa al GP di Finlandia: “Stando alle immagini che ho visto, Vantaa sembra simile [a Lommel]. Dovremo utilizzare quello che abbiamo imparato a Lommel per questo weekend.”

Foto: HRC Images/Bavo Swijgers