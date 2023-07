MXGP Lommel: Romain Febvre poker in rimonta, 6° Forato

Ma chi lo ferma questo Romain Febvre? L’alfiere Kasawaki piazza la zampata anche in Belgio, soprattutto grazie ad un’incredibile rimonta messa a referto in Gara 2. Rosicchiato qualche altro punto a Jorge Prado, che ha dalla sua parte un margine consistente, un vantaggio che appare sempre più difficile da colmare col passare dei GP. Bravo Alberto Forato, solido in entrambe le manche e sesto overall in questo appuntamento belga. Non mancano gocce di pioggia nel corso della domenica di gare sulla sabbia di Lommel, circuito sempre piuttosto ostico. Di seguito ecco com’è andato il GP delle Fiandre per la categoria MXGP.

Renaux ancora spettatore

Yamaha ha perso troppo presto quello che fino a quel momento era il suo pilota di punta, forse addirittura da lotta mondiale. Rimane solo un’ipotesi: Maxime Renaux infatti è KO per infortunio dalle qualifiche del GP di Spagna, una lunga assenza che non ha ancora una data ufficiale di ritorno. Il pilota francese è a Lommel, ma solamente per osservare da fuori quello che stanno facendo i compagni di squadra. Sta tenendo d’occhio quello che succede nel Mondiale MXGP, ma chiaramente non è la stessa cosa. “È dura guardare da fuori” ha ammesso Renaux ai microfoni di mxgp.com poco prima di Gara 1. “La riabilitazione va avanti e il piede sta molto meglio, ma ancora non so quando tornerò a correre. In questi giorni intanto ricomincerò ad allenarmi in moto, poi vedremo.”

Gara 1: Febvre scatenato

Partenza un po’ caotica dalla quale emerge Glenn Coldenhoff, già vincitore della Qualifying Race e prontamente al comando della gara su Febvre e Seewer, autore del holeshot. Non benissimo Prado, in evidenza al via ma sceso subito in 9^ posizione, disastro Gajser che scivola poco dopo e precipita quindi in coda al gruppo. Davanti però la situazione cambia presto: Romain Febvre punta chiaramente al poker di vittorie ed attacca il poleman, prendendosi la testa della manche dopo 5 giri. Sbaglia poi Seewer, lasciando strada sia a Vlaaderen che a Prado in rimonta. Gara davvero difficile per HRC con la caduta anche di Fernandez, piccolo errore per Prado che non perde il 4° posto. Anzi si assicura poi la P3 approfittando di un errore di Vlaaderen, mentre davanti abbiamo una nuova netta vittoria di Febvre. Bella gara di Forato, che dopo le qualifiche con ritiro è risalito fino a prendersi un’ottima 6^ posizione.

Gara 2

Partenza di nuovo frenetica con sempre una Yamaha in evidenza, ma stavolta si tratta di Seewer, che si prende la testa della corsa dopo l’holeshot di Fernandez. Seguono proprio il pilota HRC, Prado e Seewer, e Febvre dov’è finito? Il vincitore di Gara 1 rimane nel traffico al via e precipita in 14^ posizione, serve un’impresa per vincere il 4° GP consecutivo… Soprattutto con Prado che cerca di sfruttare al massimo l’occasione passando presto al comando della manche. Ma il pilota Kawasaki è davvero scatenato, vuole la vittoria e dà il via ad una rimonta indiavolata. Al 12° giro, con 5 minuti più tre giri da realizzare, è ormai risalito fino ad un 2° posto prezioso che vale già la vittoria di GP! Ma il leader MXGP Prado è distante neanche cinque secondi… Il #3 francese tenta il tutto per tutto per prendersi anche il successo di manche, ma quello rimane nelle mani di Jorge Prado, che non può però impedire il poker di GP di Romain Febvre. Forato si fa di nuovo notare, 7° in quest’ultima gara a Lommel.

La classifica di GP

MXGP generale

Foto: mxgp.com