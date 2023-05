MXGP Spagna: Yamaha perde Maxime Renaux per infortunio

Brutte notizie in casa Yamaha, Maxime Renaux è fuori dal GP di Spagna. Il pilota MXGP ha infatti riportato fratture multiple a piede e caviglia destri nel corso della Qualifying Race, ecco quindi spiegato il motivo del prematuro ritiro. Un altro intoppo non da poco: nonostante un inizio di stagione davvero poco allegro sul lato fisico, Renaux era comunque quarto nella generale MXGP, miglior pilota Yamaha. Da valutare ora i tempi di recupero, sperando non siano troppo lunghi.

L’amarezza di Renaux

“È difficile da accettare.” Come detto, il 23enne francese sta vivendo un inizio di stagione molto complesso. Lui stesso ha raccontato poi quanto successo in Spagna. “Ieri in Qualifying Race, dopo la linea del traguardo, ho perso l’anteriore e ho messo il piede a terra per non cadere.” Con il peggior risultato possibile. “Fratture multiple a piede/caviglia” ha confermato Renaux. “Serviranno altri esami per decidere se operare e per valutare i tempi di recupero.” Purtroppo non il primo problema di questo 2023. “Ho avuto la mononucleosi all’inizio dell’anno e sono riuscito a malapena ad allenarmi in moto da fine gennaio fino ad ora. Mi sono fatto male alla spalla prima del Portogallo e negli ultimi GP sono stato molto limitato.” Ora è tempo di pensare al recupero, con una promessa: “Il mio tempo verrà, ne sono sicuro.”

Yamaha perde la sua freccia

Foto: Yamaha Racing