Domenica di gare per il Mondiale Motocross, si infiamma la sfida a intu Xanadú-Arroyomolinos. Appuntamento che conta tra gli aspettatori interessanti anche Marc e Alex Marquez, presente per supportare i piloti di casa. Come l’alfiere Honda Ruben Fernandez, ma soprattutto Jorge Prado, leader MXGP e vincitore della Qualifying Race. Anche in MX2 ha vinto il capoclassifica, anzi il dominatore Jago Geerts, che ha lasciato ben poco alla concorrenza. Andrea Adamo riuscirà a graffiare di più? In classe regina attenzione a Jeffrey Herlings, che ha già tentato di rovinare la festa in casa a Prado ed in gara sicuramente ci riproverà. Anche perché lo attende la Storia del Motocross! Vedremo poi come andranno i nostri, in particolare Mattia Guadagnini ed Alberto Forato, che si sono ben comportarti nella manche di qualifica del sabato. Incertezza sulla presenza di Romain Febvre: non ci sono lesioni serie, ma il pilota Kawasaki ha svolto altri controlli per alcuni malesseri.

Motocross, gli orari del 7/05

La diretta integrale di tutte le gare sarà garantita solamente da mxgp-tv.com (in abbonamento). Su Eurosport 2 saranno visibili in diretta solamente le Gare 2 di MX2 e MXGP, le prime sono invece in differita. Raisport Play trasmetterà in diretta solamente delle due gare della classe regina del Motocross, per quanto riguarda il canale TV Raisport infine queste stesse gare saranno visibili solo in differita.

10:25 MX2 Warm-up

10:45 MXGP Warm-up

11:55 WMX Gara 2

13:15 MX2 Gara 1 (differita ore 1:00 del 8/05 su Eurosport 2)

14:15 MXGP Gara 1 (differita ore 23:00 Raisport, differita ore 2:00 del 8/05 su Eurosport 2)

16:10 MX2 Gara 2

17:10 MXGP Gara 2 (differita ore 0:00 Raisport)

Foto: Social-Marc Marquez