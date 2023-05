È Sergio Perez a conquistare la pole position nelle Qualifiche del Gran Premio di Miami 2023 di F1. Il pilota della Red Bull ha chiuso con il miglior tempo di 1’26″841.

La prima fila parla spagnolo, visto che al fianco del messicano partirà Fernando Alonso con l’Aston Martin. In seconda troviamo la Ferrari di Carlos Sainz e la sorprendente Haas di Kevin Magnussen. In terza fila l’Alpine di Pierre Gasly e la Mercedes di George Russell.

F1 GP Miami, l’incidente di Leclerc danneggia Verstappen

Solo settimo Charles Leclerc, che con incidente nel finale ha provocato le bandiere rosse e la fine anticipata del Q3. Il pilota monegasco aveva già rischiato nel primo tentativo, poi ha perso la sua Ferrari SF-23 in curva 7 ed è andato a sbattere contro le barriere. Al suo fianco ci sarà Esteban Ocon con l’Alpine. A causa della bandiera rossa e di un errore nel primo tentativo, Max Verstappen non è riuscito ad andare oltre il nono posto. Il campione della Red Bull molto arrabbiato a fine giornata. Top 10 completata da Valtteri Bottas su Alfa Romeo.

Disastro Lewis Hamilton, che è stato eliminato in Q2 e che partirà dalla tredicesima casella della griglia. Sarà chiamato a fare una gara di rimonta. Grande delusione pure la McLaren, visto che sia Lando Norris sia Oscar Piastri non hanno superato il Q1. Uno dei team più vincenti della storia della Formula 1 è in grande difficoltà.

F1 GP Miami 2023, risultati Qualifiche: tempi ufficiali, classifica finale e griglia di partenza

1 Sergio Perez Red Bull Racing 1:26.841

2 Fernando Alonso Aston Martin +0.361

3 Carlos Sainz Ferrari +0.508

4 Kevin Magnussen Haas F1 Team +0.926

5 Pierre Gasly Alpine +0.945

6 George Russell Mercedes +0.963

7 Charles Leclerc Ferrari

8 Esteban Ocon Alpine +1.094

9 Max Verstappen Red Bull Racing

10 Valtteri Bottas Alfa Romeo

11 Alexander Albon Williams

12 Nico Hulkenberg Haas F1 Team

13 Lewis Hamilton Mercedes

14 Guanyu Zhou Alfa Romeo

15 Nyck De Vries AlphaTauri

16 Lando Norris McLaren

17 Yuki Tsunoda AlphaTauri

18 Lance Stroll Aston Martin

19 Oscar Piastri McLaren

20 Logan Sargeant Williams

Foto: F1