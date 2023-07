L’anno scorso a Vantaa ci hanno corso solamente i giovani talenti delle categorie del Motocross Junior. In questo 2023 la pista finlandese ospiterà anche i ‘grandi’. Ci si prepara alla 14^ tappa per MXGP e MX2, terzo evento consecutivo dopo la Repubblica Ceca e le Fiandre. Romain Febvre e Jago Geerts continueranno il loro momento vincente? Il francese di Kawasaki ha archiviato il 4° trionfo consecutivo ed ora mira al 5° a casa del team owner Kimi Raikkonen, anche se il leader MXGP Jorge Prado vanta comunque un buon margine. Occhio ad Alberto Forato dopo l’ottimo GP a Lommel, rientreranno Jeffrey Herlings ed Alessandro Lupino? Battaglia più accesa invece in MX2: Andrea Adamo ora può contare solo su 13 punti di vantaggio contro il belga di Yamaha, ripartito a tutto gas dopo l’infortunio. Di seguito le classifiche e gli orari del GP di Finlandia.

Motocross, le classifiche

MXGP World Championship: 1. Jorge Prado (GASGAS), 665 punti; 2. Romain Febvre (Kawasaki), 566 p.; 3. Jeremy Seewer (Yamaha), 506 p.; 4. Ruben Fernandez (Honda), 481 p.; 5. Glenn Coldenhoff (Yamaha), 480 p.; 6. Calvin Vlaanderen (Yamaha), 444 p.; 7. Jeffrey Herlings (KTM), 386 p.; 8. Alberto Forato (KTM), 331 p.; 9. Valentin Guillod (Honda), 276 p.; 10. Mattia Guadagnini (GASGAS), 203 p.

MX2 World Championship: 1. Andrea Adamo (KTM), 564 punti; 2. Jago Geerts (Yamaha), 551 punti; 3. Kay de Wolf (Husqvarna), 501 p.; 4. Liam Everts (KTM), 487 p.; 5. Thibault Benistant (Yamaha), 462 p.; 6. Simon Laengenfelder (GASGAS), 438 p.; 7. Roan Van De Moosdijk (Husqvarna), 433 p.; 8. Lucas Coenen (Husqvarna), 425 p.; 9. Kevin Horgmo (Kawasaki), 361 p.; 10. Jan Pancar (KTM), 253 p.

GP Vantaa, gli orari

La diretta integrale sarà come sempre garantita da mxgp-tv.com, visibile in abbonamento. Per quanto riguarda gli altri canali TV e streaming, programmazione ancora da definire su Eurosport 2, Raisport e Raisport Play.

Sabato 29 luglio

9:30 MX2 Free Practice

10:00 MXGP Free Practice

12:40 MX2 Time Practice

13:15 MXGP Time Practice

15:35 MX2 Qualifying Race

16:25 MXGP Qualifying Race

Domenica 30 luglio

9:25 MX2 Warm Up

9:45 MXGP Warm Up

12:15 MX2 Gara 1

13:15 MXGP Gara 1

15:10 MX2 Gara 2

16:10 MXGP Gara 2

Foto: mxgp.com