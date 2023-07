Nel prossimo round potremmo assistere al ritorno di Jeffrey Herlings. Il pilota KTM deve però attendere il responso medico prima di poter pensare all’appuntamento in Finlandia, l’ultimo di tre eventi consecutivi dopo Repubblica Ceca e Fiandre. S’è comunque visto a Lommel, ma solamente per un evento celebrativo e da spettatore. Riceverà l’idoneità necessaria per tornare in azione nel Mondiale MXGP? KTM attende il suo asso vincente, ma questo lo sapremo solamente nei prossimi giorni.

Il comunicato KTM

“Jeffrey Herlings è vicino al ritorno.” Il marchio austriaco ha annunciato così le sue speranze appena concluso il GP a Lommel. “I controlli medici di questa settimana determineranno se l’olandese dei record potrà gettarsi di nuovo nella mischia per il 14° round.” Ricordiamo, Herlings si è dovuto fermare durante la domenica di gare in Germania: ha stretto i denti per completare Gara 1 dopo un forte incidente, ma la situazione non appariva rosea per forti dolori al collo. Si è quindi ritirato dal GP, in seguito il responso medico ha evidenziato la frattura della vertebra C5, per cui non era necessaria un’operazione. Ma in quel momento le speranze di riagganciare il leader iridato Jorge Prado, quindi di rimanere in gioco fino alla fine per provare a sperare nel 6° iride in carriera, sono totalmente svanite.

Herlings rimanda la lotta

Il pilota di Geldrop ha saltato il doppio round in Indonesia, poi la sua assenza è stata confermata anche a Loket e Lommel. Considerando che i punti in gioco sono aumentati con la Qualifying Race valida per la classifica generale, Jeffrey Herlings e KTM hanno dovuto dire addio ai sogni di gloria. Sarebbe stato comunque complesso con la costanza di Prado, ma ora ovviamente non è più un pensiero per il numero #84. Un anno mondiale in cui, oltre a rilanciarsi, ha riscritto il record assoluto di GP vinti, spingendo Stefan Everts in seconda posizione. Ma Herlings ha dovuto di nuovo fare i conti con l’ennesimo infortunio… Nei prossimi giorni si saprà se avrà il via libera per il round a Vantaa.

Foto: mxgp.com