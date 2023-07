MotoGP, Aleix Espargaró: il salto da Ferrari-Lamborghini a Porsche

Aleix Espargaró sta diventando sempre più un personaggio social, merito anche di un carattere alquanto estroverso, sia fuori che dentro al paddock MotoGP. Il pilota Aprilia non si tira mai indietro quando si tratta di esprimere il proprio parere, anche se va oltre i soliti toni diplomatici. Nella prima parte di campionato 2023 non ha raccolto i risultati sperati nella preseason, con un podio ad Assen prima della pausa estiva. Da agosto il fratello maggiore di Granollers proverà a limare quei cedimi necessari per puntare costantemente al podio come nella passata stagione.

Aleix e la passione per Porsche

Nell’attesa che riprenda il Motomondiale a Silverstone dal 4 al 6 agosto, Aleix Espargaró intrattiene un filo diretto con i suoi fan sui social. Dai suoi canali evinciamo la sua grande passione per il ciclismo, le moto e le quattro ruote. “Guidavo Ferrari e Lamborghini, ma invecchiando sono stato più attratto dalla Porsche“, ha raccontato il pilota a Elferspot. Pochi giorni fa abbiamo visto il pilota della MotoGP alle prese, insieme alla sua compagna Laura, con due supercar del suo garage privato: una Porsche 992 GT3 RS e una Cayman 991 GT4 RS.

La passione per il brand Porsche si è radicato nel sangue cinque anni, quando ha acquistato una 911 Carrera GTS. “Da allora il mio cuore è molto legato al marchio“, ha aggiunto il veterano della classe regina, convinto che “la miscela di spirito racing e classe” sia ciò che rende speciale il marchio tedesco. Quotidianamente usa una Porsche Cayenne Turbo GT. Si gode anche uno dei suoi sogni più grandi, “una Porsche 992 GT3 RS, semplicemente fantastica“. Si tratta della versione più radicale ed estrema della 911 che combina un motore 4,0 litri capace di sprigionare 510 CV con un’aerodinamica ottimizzata e un telaio messo a punto per massimizzare il suo potenziale sul circuito.

Adesso venderà la Cayman 991 GT4 RS perché “è una due posti e la stagione della MotoGP è lunghissima. Quindi non ho abbastanza tempo per entrambe. Non ha senso tenere due macchine per lo stesso scopo”. Il prezzo? 240.000 euro.

Le differenze tra MotoGP e supercar

Quali sono le differenze tra guidare un prototipo a due ruote e un’auto sportiva? La risposta è quasi sorprendente per noi comuni mortali. “Quando guidi una moto al limite ti sembra più naturale e controllata di una macchina. Sembra pazzesco – ha concluso Aleix Espargaró -, grazie alle protezioni hai una sensazione di sicurezza più pronunciata sulla moto che in macchina“.

