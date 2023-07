Superbike Most 2023: orari TV e streaming su Sky, Now e TV8

Il campionato mondiale Superbike tornerà in azione in questo weekend. A Most, in Repubblica Ceca, è in programma l’ottavo round del calendario 2023. Sarà l’ultimo prima di una lunga pausa che terminerà nel fine settimana dell’8-10 settembre a Magny-Cours, in Francia.

Superbike, Bautista favorito in Repubblica Ceca?

Ovviamente, è sempre Alvaro Bautista l’uomo da battere. Il campione in carica SBK ha vinto Gara 1 lo scorso anno, poi è salito sul podio nelle altre due manche che hanno visto trionfare Toprak Razgatlioglu. Proprio il turco sarà il suo principale avversario. Jonathan Rea è un’incognita, visto che con la sua Kawasaki sembra possa puntare al massimo a salire sul podio nel 2023. Per lui vincere potrebbe essere nuovamente complicato a Most.

Come sempre, da seguire con attenzione i piloti italiani. Andrea Locatelli è terzo nella classifica generale e vuole mantenere tale posizione. Axel Bassani è quinto, seguito a distanza da Michael Ruben Rinaldi e Danilo Petrucci. Tutti vogliono fare bene in Repubblica Ceca. I tre ducatisti devono anche definire il loro futuro.

Da segnalare che in questo weekend la BMW dovrebbe riaccogliere Michael van der Mark, assente dopo la frattura al femore sinistro rimediata ad Assen. Deve superare l’ultimo controllo medico nella giornata di giovedì. Invece, non ci sarà sicuramente Bradley Ray. Un vero peccato, il campione BSB 2022 ha fatto benissimo a Imola e ora è costretto a stare fuori per un’operazione alla spalla destra.

SBK, classifica piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI

Bautista 391 punti Razgatlioglu 321 Locatelli 208 Rea 201 Bassani 179 Rinaldi 129 Petrucci 117 Lowes 109 Aegerter 101 Vierge 98 Gardner 79 Redding 78 Lecuona 72 Gerloff 67 Oettl 53 Baz 30 Ray 19 Van der Mark 19 Sykes 11 Baldassarri 9 Syahrin 8 Haslam 2 Vinales 1 Lopes 1

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Ducati 416 punti Yamaha 337 Kawasaki 222 Honda 123 BMW 118

Superbike 2023, round Most: dove seguirlo in diretta TV o streaming

Il round SBK a Most sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP, che trasmetterà live anche superpole e gare della Supersport e della Supersport 300. Il canale in chiaro TV8 darà in diretta Gara 1 e Gara 2 Superbike. Di seguito il programma con gli orari completi del weekend.

Venerdì 28 luglio 2023

10:30-11:15 FP1 WorldSBK

15:00-15:45 FP2 WorldSBK

Sabato 29 luglio 2023

9:45-10:05 Superpole WorldSSP300

10:25-10:45 Superpole WorldSSP

11:10-11:25 Superpole WorldSBK

12:40 Gara 1 WorldSSP300

14:00 Gara 1 WorldSBK

15:15 Gara 1 WorldSSP

Domenica 30 luglio 2023

11:00 Superpole Race WorldSBK (differita TV8 alle 13)

12:30 Gara 2 WorldSSP

14:00 Gara 2 WorldSBK

15:15 Gara 2 WorldSSP300

