MotoGP, Bezzecchi: “Puoi ammirare Rossi senza odiare Marquez”

Marco Bezzecchi è un chiari pretendente al trono della MotoGP nella stagione 2023. L’anno scorso ha subito regalato il primo podio in classe regina al suo team Mooney VR46 e centrato il titolo di “best rookie”. Nelle prime otto gare del Mondiale in corso ha collezionato già due vittorie e tre podi, un’altra vittoria e due podi nelle Sprint Race. A Silverstone scatterà dal terzo posto in classifica, ad una sola lunghezza dal compagno di marca Jorge Martin e 36 dal leader Francesco Bagnaia.

Bezzecchi nella famiglia VR46

Il 22enne romagnolo ha già superato ogni aspettativa e non ha certo intenzione di accontentarsi. Un’esplosione di talento frutto anche della Academy di Valentino Rossi, diventata la sua seconda casa: “Hanno sempre creduto in me e mi hanno aiutato per tutto ciò che era necessario. E oltre a lavorare insieme, siamo tutti molto amici. Non solo tra i piloti, anche con Alessio Salucci, Alberto Tebaldi… con tutto lo staff e la parte organizzativa. Sono come l’estensione della mia stessa famiglia“.

Anche con il team manager Pablo Nieto c’è un rapporto di lunga data molto consolidato. “È stato un pilota, ciò gli consente di capire velocemente le sensazioni che gli trasmettiamo quando scendiamo dalla moto. Pablo è un grande amico, un grande, una persona fondamentale per me e per tutta la squadra“.

Rossi, Marquez e Ducati factory

Valentino Rossi è stato sicuramente il primo e imprescindibile punto di riferimento, oltre che un idolo che conquistava vittorie e titoli mondiali quando Bezzecchi era ancora bambino. “Mi sento molto fortunato non solo a conoscerlo, ma anche ad averlo come capo“. Nell’intervista rilasciata agli spagnoli di ‘SoloMoto’ è inevitabile un accenno allo storico rivale del Dottore, Marc Marquez. In tal senso Marco Bezzecchi è piuttosto conciliante, affermando che “puoi ammirare Rossi senza dover odiare Marquez“.

I risultati messi a segno nella prima parte di stagione gli hanno permesso di assicurarsi una Ducati Desmosedici ufficiale per il 2024. Il prossimo step sarà ritagliarsi un posto nel team factory per il 2025. “Il mio sogno, come quello di ogni pilota di MotoGP, è quello di essere in un team ufficiale. Pertanto, se ricevessi un’offerta per guidare una Ducati ufficiale, ovviamente mi piacerebbe molto – ha concluso Bezzecchi -. Per questo siamo in Academy, lavoriamo molto duramente ogni giorno, per crescere come piloti e arrivare un giorno a questa proposta“.