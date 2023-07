Superbike, bye bye Argentina: la finale del Mondiale ’23 in Spagna

I lettori di Corsedimoto lo sapevano da un paio di settimane, adesso è ufficiale: cancellata la gara finale del Mondiale Superbike in Argentina. Era programmata per il 14-15 ottobre. Dorna non ha ancora comunicato la sede del recupero, ma quasi sicuramente sarà Jerez, in Spagna. Resta da definire la data, perchè nello stesso week end il tracciato è già occupato per un’altra manifestazione. Si sta cercando un fine settimana alternativo, oppure la possibilità di “liberare” la data.

