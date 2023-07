Superbike, van der Mark è pronto: BMW annuncia il ritorno a Most

Si avvicina il ritorno di Michael van der Mark nel Mondiale Superbike. Dopo il brutto infortunio rimediato ad Assen, è finalmente guarito e si sente pronto per tornare sulla sua BMW M 1000 RR. Dovremmo rivederlo in azione nel prossimo round a Most, in programma nel weekend 28-30 luglio.

Il team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK fa sapere che il pilota olandese si è messo alle spalle la frattura al femore sinistro e che, se supererà l’ultima visita di controllo presso il circuito, potrà correre in Repubblica Ceca. Ha saltato quattro round e viene da un infortunio molto serio, quindi non bisogna avere particolari aspettative sul suo ritorno.

Superbike, van der Mark sarà a Most: serve l’ultimo via libera

In queste settimane ha avuto l’occasione di tornare in moto e ha girato proprio al TT Circuit di Assen, dove il 23 aprile durante Gara 2 è stato protagonista di un rovinoso highside. Le sue condizioni fisiche sono in progressivo miglioramento e nel giovedì della prossima settimana dovrebbe ottenere il via libera definitivo per correre.

Il team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK aveva sostituito van der Mark con Ivo Lopes nel round in Catalogna, poi è subentrato Tom Sykes a Misano e Donington. Dopo l’infortunio del campione 2013, è stato Leon Haslam a gareggiare nel recente appuntamento a Imola. Ora Mickey non vede l’ora di risalire sulla M 1000 RR. Ha grande voglia di correre a Most. Presto sapremo anche per quale squadra correrà nel 2024. Dovrebbe rimanere con BMW, però il rinnovo di Scott Redding potrebbe spingerlo nel team Bonovo Action al posto del probabile sacrificato Loris Baz. A breve sapremo tutto.

Foto: WorldSBK.com