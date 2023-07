È in arrivo il settimo round del calendario Superbike 2023 e il team ROKiT BMW Motorrad non potrà nuovamente schierare Michael van der Mark. L’olandese non ha completamente recuperato dalla frattura al femore sinistro rimediata ad Assen. E a Imola non c’è neppure Tom Sykes, che lo aveva rimpiazzato da Misano e che si è seriamente infortunato a Donington Park.

Superbike, Leon Haslam sulla BMW a Imola

BMW ha ufficializzato che sulla M 1000 RR salirà Leon Haslam, pilota che ha grande esperienza nel Mondiale Superbike e che corre per il marchio tedesco nel BSB. Nel 2023 ha ottenuto sei podi ed è quinto in classifica, una buona stagione per il 40enne inglese.

Haslam è molto felice di tornare a gareggiare nel WorldSBK: “È un’opportunità fantastica. Ovviamente ho molti trascorsi con Imola. Sto guidando la BMW M 1000 RR nel Regno Unito, quindi non vedo l’ora di lavorare con Shaun Muir e tutti i ragazzi del ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team. Non ho grandi aspettative, voglio solo provare a divertirmi e spero di poter ottenere delle buone informazioni e dei buoni risultati”.

Van der Mark torna a Most o a Magny-Cours?

Marc Bongers, direttore di BMW Motorrad Motorsport, è soddisfatto di avere Pocket Rocket nel box a Imola: “Ringrazio Leon per essere stato disponibile con breve preavviso. Ci conosciamo bene dal passato e in questa stagione è tornato nella famiglia BMW nel BSB e conosce la nuova M 1000 RR. Ha anche molta esperienza nel WorldSBK e siamo fiduciosi per Imola“.

A proposito delle condizioni di Sykes e van der Mark, il manager olandese si è così espresso: “Dopo il suo incidente a Donington, Sykes è sulla via del recupero ed è stato dimesso dall’ospedale domenica dopo una settimana. Tutti gli mandiamo i nostri migliori auguri. Van der Mark ha partecipato a un track day la scorsa settimana, tuttavia un ritorno per Imola sarebbe ancora troppo presto. Abbiamo deciso congiuntamente che rimarrà fuori questo fine settimana e poi rivaluteremo la situazione“.

