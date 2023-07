Motocross, a Loket torna Gajser: tutti gli orari del GP

Il Motocross riprende nel Vecchio Continente, Loket ospita il 12° round della stagione 2023. Con un grande ritorno, anzi un debutto stagionale: parliamo del campione MXGP in carica Tim Gajser, fuori causa finora per infortunio e finalmente idoneo per tornare a competere nel Mondiale. Al momento invece non compare in entry list il nome di Jeffrey Herlings: dopo il doppio round in Indonesia salterà anche la tappa in Repubblica Ceca? Situazione da valutare anche per Alessandro Lupino, fermato da un brutto colpo alla schiena a Sumbawa, mentre è ancora certa l’assenza di Mattia Guadagnini. Al vertice, Romain Febvre riuscirà a dire di nuovo la sua contro Jorge Prado? Il 31enne di Kawasaki ha lanciato la sfida ai “giovani” e proverà a ripetersi.

In MX2 occhi puntati su Andrea Adamo, fresco di rinnovo e determinato a tenersi ancora ben stretta la sua tabella rossa. Attenzione soprattutto a Jago Geerts, tornato a ruggire dopo l’infortunio e candidatosi come il maggior “pericolo” per il nostro portacolori e capoclassifica mondiale. Per gli altri caccia al riscatto dopo tappe indonesiane non proprio memorabili, con Adamo quindi che è riuscito ad approfittarne con un breve allungo. Ci riuscirà anche in Repubblica Ceca? Sarà un altro appuntamento mondiale da non perdere, di seguito le classifiche e gli orari.

Motocross, le classifiche

MXGP World Championship: 1. Jorge Prado (GASGAS), 562 punti; 2. Romain Febvre (Kawasaki), 459 p.; 3. Ruben Fernandez (Honda), 415 p.; 4. Jeremy Seewer (Yamaha), 414 p.; 5. Glenn Coldenhoff (Yamaha), 390 p.; 6. Jeffrey Herlings (KTM), 386 p.; 7. Calvin Vlaanderen (Yamaha), 357 p.; 8. Alberto Forato (KTM), 285 p.; 9. Valentin Guillod (Honda), 265 p.; 10. Mattia Guadagnini (GASGAS), 203 p.

MX2 World Championship: 1. Andrea Adamo (KTM), 488 punti; 2. Thibault Benistant (Yamaha), 462 p.; 3. Kay de Wolf (Husqvarna), 452 p.; 4. Jago Geerts (Yamaha), 441 punti; 5. Liam Everts (KTM), 420 p.; 6. Roan Van De Moosdijk (Husqvarna), 417 p.; 7. Lucas Coenen (Husqvarna), 346 p.; 8. Simon Laengenfelder (GASGAS), 341 p.; 9. Kevin Horgmo (Kawasaki), 291 p.; 10. Jan Pancar (KTM), 242 p.

GP Loket, gli orari

Sabato 15 luglio

10:30 MX2 Free Practice

11:00 MXGP Free Practice

13:45 MX2 Time Practice

14:20 MXGP Time Practice

16:35 MX2 Qualifying Race

17:20 MXGP Qualifying Race

Domenica 16 luglio

10:25 MX2 Warm Up

10:45 MXGP Warm Up

13:15 MX2 Gara 1

14:15 MXGP Gara 1

16:10 MX2 Gara 2

17:10 MXGP Gara 2

GP Loket, la lista dei piloti MXGP

GP Repubblica Ceca, i piloti MX2

Foto: mxgp.com