Ci sono voluti due anni per tornare alla vittoria, anzi Romain Febvre se n’è assicurate addirittura due consecutive. Tanto lavoro per lasciarsi definitivamente alle spalle le lesioni multiple di fine 2021, per poi risalire con costanza ed infine tornare a ruggire. Peccato che Jorge Prado abbia ormai preso il largo con oltre 100 punti di margine… Ma col doppio trionfo indonesiano, prima a Sumbawa e poi a Lombok, Febvre si è installato in seconda posizione nella generale, piazzamento da blindare nei prossimi round, anche se vanta già 44 punti di margine sul terzo. Il pilota classe 1991 di Epinal (32 anni a dicembre) è tornato a ruggire e vuole continuare a farlo.

Romain Febvre, il ritorno

Un lungo digiuno iniziato col grave incidente di fine 2021 al Supercross di Parigi, quando aveva appena concluso la stagione MXGP da vice-campione del mondo. Fratture multiple alla gamba destra, quattro interventi ed un inevitabile lungo recupero, precisamente cinque mesi e mezzo prima di rivederlo in sella ad una moto. La stagione 2022 quindi è partita senza il suo campione Herlings, tornato solo quest’anno, ma anche senza il secondo classificato Febvre, tornato solamente a metà mondiale. Una ripartenza chiaramente senza pretese, ma con la ferma determinazione a ritrovare il miglior stato di forma possibile. Il percorso è stato complesso, ma il 31enne pilota di punta di Kawasaki sta ritrovando la strada giusta. Anzi si era già avvicinato qualche volta nel corso di questa stagione, ma era sempre mancato qualcosa.

Finalmente le vittorie

Fino alla doppia trasferta in Indonesia: pur con alcuni piccoli errori, ecco l’agognato trionfo a Sumbawa, replicato a Lombok appena sette giorni dopo. Romain Febvre s’è sbloccato, il lungo digiuno è finalmente alle spalle. “Non è stata solo una vittoria per lui, ma anche per il team. Abbiamo lavorato tutti duramente per questo risultato” era stato il commento soddisfatto di Antti Pyrhönen, team manager KRT team manager. Ma è una soddisfazione personale anche per Febvre, non solo per i primi centri dopo tanto tempo. “Questi ragazzi sono davvero giovani, ma ho dimostrato che posso ancora vincere” ha sottolineato il pilota KRT. E mancano ancora svariati GP in programma per continuare ad essere protagonista.

Foto: Kawasaki Racing MXGP