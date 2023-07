MXGP Lombok: Febvre regola Prado ed è doppietta in Indonesia

L’intenso duello tra Romain Febvre e Jorge Prado accende l’appuntamento a Lombok. Se in Gara 1 trionfa il leader MXGP con un bel sorpasso finale, in Gara 2 risponde l’alfiere Kawasaki, che non aveva “apprezzato”: è così che arriva il trionfo anche nel secondo GP indonesiano del Mondiale Motocross. Due successi consecutivi per Febvre, come non avveniva da tempo e che certo aiuta in classifica generale, anche se il margine di Prado rimane importante. Presenza Yamaha sul terzo gradino del podio grazie a Glenn Coldenhoff. Ecco com’è andata la domenica di gare a Lombok.

Gara 1: Prado guizzo finale

Stavolta non c’è la partenza perfetta per Prado: Febvre, Fernandez e Seewer hanno la meglio davanti al poleman. Prado però torna presto 3°, guadagna poi la P2 quando Fernandez commette un errore e cade. Ma qualche errore dello svizzero ricrea il duello visto in qualifica, stavolta però con Seewer che ha presto la meglio. Più avanti c’è un tentativo di recupero di Prado, ma Febvre non concorda ed allunga ancora sull’avversario, prendendosi anche qualche rischio. Sul finale di gara però il leader MXGP si riavvicina sensibilmente: a 3 giri dalla fine è praticamente attaccato a Febvre, sferra l’attacco e passa al comando! La gara quindi finisce così, con un altro successo per Jorge Prado, Forato taglia il traguardo in 8^ posizione.

Gara 2: stavolta è Febvre

Holeshot di Coldenhoff, ma in breve tempo si riprende il testa a testa tra Febvre e Prado, stavolta con l’alfiere Kawasaki intenzionato a vincerlo. Il sorpasso è quasi riuscito, ma finisce fuori pista! Tutto da rifare, ma Febvre non ha perso molto e si riaggancia presto al leader MXGP. Prado non molla e risponde, che battaglia tra i due! Finché al 4° giro il pilota francese comincia a fare sul suo ed accumula un certo margine. C’è il trionfo di GP in ballo tra lui e lo spagnolo di GASGAS, in questa situazione vincerebbe Febvre… Anche dietro non manca un pur breve duello tra Fernandez e Seewer, prima di qualche errore dello svizzero e della rimonta di Coldenhoff. Col passare dei giri le posizioni sembrano congelate, invece Prado e le due Yamaha si riavvicinano negli ultimi 3 giri. Niente da fare invece per Romain Febvre: la sua fuga stavolta funziona, Gara 2 ed il GP sono suoi! Alberto Forato conferma il piazzamento della prima manche, porta a casa un altro solido 8° posto.

Romain Febvre si prende il GP

MXGP generale

Foto: mxgp.com