Jonathan Rea è stato velocissimo nel warm up della giornata finale del round Mondiale Superbike a Donington. Dopo il terzo posto in gara 1, oggi il nordirlandese è partito sparato: 1’26″438 ma soprattutto una ultra consistente sequenza di giri veloci. Il colpo è in canna, basterà per fermare l’incredibile marcia vincente di Alvaro Bautista e della sua Ducati?

Occhio alle temperature

Il riscaldamento mattutino è partito sotto un cielo nuvoloso, con temperature di 17 °C aria e soli 20 °C d’asfalto. Sono riferimenti importanti, perchè se l’ambiente non scalda, sarà difficile utilizzare le coperture di tipologia SCX e ancora più improbabile rischiare la SCQ (ultrasoffice) nella gara sprint. Il meteo parla di schiarite, ma in questo week end così instabile non è detto. I Magnifici Tre hanno simulato la distanza corta, con responso complessivo che lascia supporre che sarà molto difficile battere Bautista anche nella sprint.

Rea vs Bautista, il confronto dei cronologici

Jonathan è sceso quattro volte in 1’26”, con miglior passaggio in 1’26″438 al giro otto dei dieci compiuti. Bautista è stato (leggermente) più abbottonato, 1’26″561, ma è sceso sei volte in 1’26”. Toprak invece ha fatto un run di sette giri, ed è riuscito a marcare il fatidico 1’26” solo all’inizio della sequenza, con giro più veloce in 1’26″612. Questa mattina si è messo in mezzo anche Michael Rinaldi, secondo tempo della sessione, ma dopo 4-5 giri il suo cronologico è peggiorato di colpo. Tirando le somme: facile prevedere che la Superpole Race sarà una mischia furibonda, coi soliti noti a menarsele di santa ragione. Per Rea e Razgatlioglu forse è l’unica occasione, perchè nell’atto finale della tappa britannica della Superbike, Bautista potrà far pesare la migliore gestione della gomma (B800?) della sua Ducati rispetto a Kawasaki e Yamaha.

Bautista gioca per la tripletta?

Nelle speranze di Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea il tracciato di Donington avrebbe dovuto spostare l’ago della bilancia dalla loro parte. Invece con il perentorio successo in gara 1 Alvaro Bautista ha messo le basi per un’altra tripletta. Gran finale alle 17:00, sulla canonica distanza di 23 passaggi. La Ducati qui non vinceva dal 2011, ma dopo il lungo digiuno Alvarito prepara la grande abbuffata.

Foto: Silvio Tosseghini