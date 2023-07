MotoGP, Alex Marquez guarda al futuro: “Sarò un manager”

Alex Marquez ha ritrovato il fiuto del podio in sella alla Ducati del team Gresini, dopo un ultimo difficile biennio MotoGP in sella alla Honda. 63 i punti raccolti da Portimao ad Assen che valgono il decimo posto in classifica: il minore dei fratelli Marquez si è assicurato il rinnovo di contratto per un altro anno. L’obiettivo è “finire tra i primi sette”, un traguardo non impossibile quando tra le mani si ha una Desmosedici GP.

I piani futuri del campione

Nel Gran Premio d’Argentina il pilota di Cervera ha centrato il terzo posto nella gara domenicale, ritrovando finalmente il sorriso e ricordando a tutti di essere pur sempre un due volte iridato. Nella seconda parte di stagione proverà ad alzare l’asticella delle prestazioni, forte dei risultati ottenuti anche dai giovani piloti del team satellite VR46, Luca Marini e Marco Bezzecchi, che hanno a disposizione la stessa moto. Il sogno di Alex Marquez è poter diventare pienamente padrone della Rossa così da poter puntare al titolo iridato: “Nella vita bisogna essere convinti“.

La priorità è che Alex abbia ritrovato la giusta serenità che stava rischiando di perdere in sella alla Honda. Nel corso di un’intervista sul MotoGP Guru Carpool, vede come stella emergente il suo connazionale Pedro Acosta, che potrebbe debuttare in classe regina nel 2024: “È velocissimo ad adattarsi alla categoria“.

Se dovesse guardare al suo futuro a medio e lungo termine, il minore dei fratelli Marquez cosa vede nella sfera di vetro? “Tra 20 anni ne avrò 47. Sarò il team manager di qualche squadra, o forse il manager di qualche altro pilota“. Ricordiamo che insieme a suo fratello Marc hanno creato una società chiamata Vertical Management dove si dedicheranno a rappresentare i piloti, e dove Alex potrebbe sicuramente svolgere il suo lavoro futuro.

Foto: MotoGP.com