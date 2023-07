Samuele Cavalieri è raggiante. Nel Campionato Italiano Superbike quest’anno è stato molto sfortunato ma sabato è partito per il Giappone ed ha ritrovato il sorriso. Dopo aver gareggiato a Motegi nell’All Japan Superbike in marzo, correrà alla 8 Ore di Suzuka sempre con il Team Tatara ed una Aprilia RSV4 Factory. E’ già arrivato nel paese del Sol Levante per i test ed ha incontrato i dirigenti della squadra.

“Faccio la 8 Ore di Suzuka nella categoria Superstock, non in quella principale (la EWC, più vicina alla Superbike, ndr) – racconta Samuele Cavalieri a Corsedimoto – Ci sono 15 moto ed è prevista una classifica separata rispetto alla EWC. Sono ora in Giappone per i test poi torno a casa, faccio la Racing Night del Campionato Italiano Superbike a Misano con l’Aprilia Nuova M2 e dopo riparto per Tokio”.

Quali emozioni stai provando?

“Sono contentissimo. Credo che nella categoria Stock abbiamo più potenziale e possibilità di fare bene. Non vedo l’ora. E una bella emozione. Suzuka dev’essere una pista stupenda ed è una gara leggendaria. Sarà una splendida esperienza”.

Samuele Cavalieri è uno tra i piloti più forti del panorama nazionale ma nel CIV quest’anno non è ancora riuscito ad ottenere dei risultati all’altezza delle aspettative e del suo potenziale. Un po’ il meteo, un po’ alcuni errorini ma non è in lotta per il titolo come avrebbe sperato. Può comunque puntare ai vertici nelle prossime gare. Il suo sogno però è sempre stato quello di brillare anche al di fuori dei confini nazionali e la 8 Ore di Suzuka è certamente un’ottima opportunità.

