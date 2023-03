Samuele Cavalieri in Giappone con Aprilia “Il limite più grande? Le gomme”

Un’avventura tanto affascinante quanto difficile. Samuele Cavalieri sta cercando di prendere le misure con l’ All Japan Road Race Championship in sella all’Aprilia del Team Tatara. Il pilota emiliano si è trovato molto bene con la squadra e l’atmosfera è magica ma le insidie non mancano. Il meteo non lo ha aiutato con la pioggia nelle due giornate di test a Motegi ma i problemi sono anche altri.

“Purtroppo in queste due giornate di test abbiamo potuto girare poco a causa del maltempo – racconta Samuele Cavalieri a Corsedimoto – Nel primo turno del venerdì la pista era a chiazze mentre nel secondo era asciutta: è stato il nostro unico turno buono. Oggi, sabato, ha piovuto tutto il giorno quindi giornata buttata via. Era importante capire la pista e tutto il resto. Qua è completamente diverso rispetto alle gare a cui sono abituato. A parte che noi abbiamo la Stock e gli altri la Superbike ma al di là di quello noi abbiamo gomme diverse perché non c’è il monogomma e Bridgestone ha i suoi piloti ufficiali.

Bridgestone stessa ha detto che tra le gomme degli ufficiali e le nostre ci possono essere fino 2 secondi quindi è dura. Noi comunque siamo qua, dobbiamo fare del nostro meglio, sarà difficile lottare per la vittoria ma ce la mettiamo tutta. La settimana prossima dovrebbe esserci il tempo bello quindi noi dobbiamo continuare a sviluppare la moto per questo regolamento. Intanto io mi tengo in allenamento e speriamo che la Bridgestone ci dia una gomma per cercare di restare più attaccato possibile ai piloti ufficiali: al momento è questo il limite più grande”.

