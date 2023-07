Toprak Razgatlioglu infiamma la Superbike a Donington strappando coi denti il successo nei dieci giri di una sfida sprint che ha offerto uno show incredibile. Il turco della Yamaha interrompe la striscia vincente di Alvaro Bautista che era “on fire” da quindici gare di fila. L’appuntamento con il record di trionfi consecutivi (per adesso) è rimandato.

Una volata pazzesca

Il funambolico turco ha vinto il braccio di ferro con due giri finali da fuoriclasse. Negli otto precedenti Jonathan Rea aveva comandato le operazioni con il piglio dei giorni migliori. Toprak però non ha mai mollato, tenendo a bada un Alvaro Bautista che dopo aver perso la testa, nel corso del primo passaggio, ha tenuto altissimo il ritmo, spingendo i due davanti. Il ducatista ha firmato il nuovo primato assoluto, 1’25″896, utilizzando la gomma posteriore SC0, cioè la media, la più dura delle quattro messe a disposizione dalla Pirelli. In vista del traguardo Toprak si è scatenato. E’ entrato all’intero di Rea come non ci fosse domani, e non ha più mollato il primato. E’ la seconda vittoria 2023 per la Yamaha: l’altra era stata a Mandalika, sempre nella gara sprint, approfittando dell’unica caduta di Bautista in questa formidabile stagione.

Se non adesso, quando?

Mettetevi nei panni di Rea: ha guidato benissimo, ha spinto come un ossesso e alla fine gli è rimasto solo il “solito” terzo posto, perchè dopo Toprak anche Bautista è riuscito a infilarsi. “Ci tenevo tanto a vincere, ho perso ma sono contento lo stesso perchè ho guidato benissimo. Io non mollo mai, neanche la mia squadra. In gara 2 partirò per far vedere qualcosa di speciale a questo pubblico meraviglioso.” Ormai non è più il caso di parlare di lotta Mondiale, visto l’abissale vantaggio di Bautista, +88 punti su Toprak. Ma uno spettacolo così ci fa venire l’acquolina in bocca in vista di gara 2.

Locatelli si fa largo

Alle spalle dei Magnifici Tre della Superbike si è fatto largo un ottimo Andrea Locatelli. Con una prestazione coi fiocchi ha recuperato le posizioni di Danilo Petrucci e Alex Lowes. Ottava posizione per Axel Bassani, che almeno recupera la terza fila e può progettare una gara 2 all’arrembaggio. Il pilota veneto è finito fra le BMW di Gerloff e Redding, mentre Tom Sykes è scivolato.

Gran finale pomeridiano

Alle 17:00 ora italiana gara 2 concluderà il programma del round Gran Bretagna del Mondiale Superbike. Ricordiamo che fra due settimane le derivate dalla serie torneranno a rombare sul tracciato di Imola, da quale mancano dal 2019. Qui le promozioni in corso per i biglietti.

Foto: Silvio Tosseghini