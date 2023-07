Superbike, Bautista espugna Donington: “Pochi pensavano che potessi vincere”

Alvaro Bautista si prende anche Donington Park. Non aveva mai vinto in Inghilterra e oggi pomeriggio in Gara 1 ha rotto il tabù. Invece, Ducati non trionfava sulla pista britannica dal 2011 e con il campione in carica Superbike è tornata sul gradino più alto del podio.

Si tratta della quindicesima manche vinta dallo spagnolo sulle sedici disputate finora in campionato. Nelle prime fasi sembrava un po’ in difficoltà rispetto a Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, che forse si sono illusi di poterlo finalmente battere, ma poi ha accelerato e li ha lasciati sul posto. È arrivato al traguardo con quasi 4 secondi di margine sul turco e 6 rispetto al pilota Kawasaki. Vittoria devastante per i due rivali, che psicologicamente ne possono risentire.

Superbike Donington, Bautista si gode la vittoria in Gara 1

Bautista non può che essere felice del successo di oggi: “Tante persone si aspettavano che Toprak e Jonathan lottassero per la vittoria, anche io. Forse in pochi si aspettavano che io battagliassi per vincere perché in passato abbiamo avuto delle difficoltà qui. Io non avevo mai vinto e Ducati non vinceva dal 2011. Ma ogni anno è diverso e non puoi paragonarlo a quello precedente. Devi lavorare meglio possibile e dare il massimo. Quest’anno c’è un nuovo asfalto ed è stata una sfida per tutti, perché non sapevamo come sarebbe andata con le gomme“.

Alvaro si aspettava che Razgatlioglu e Rea gli dessero maggiore filo da torcere, invece è riuscito ad annichilirli anche su una delle piste che li doveva avvantaggiare: “Sono partito bene e volevo la leadership per non avere problemi nei primi giri, soprattutto nel settore finale. Poi mi sono trovato dietro a Toprak e Jonathan, perché loro hanno spinto di più e io ho cercato di essere dolce con le gomme. Da dietro ho visto la battaglia ed è stata divertente, però non potevo guidare come volevo. Ero più al limite guidando dietro di loro. Quando ho visto che il passo stava calando troppo, sono andato a prendermi la leadership e a fare il mio passo. Ho spinto, i tempi sono stati incredibili e ho fatto il nuovo record, e ho preso vantaggio“.

Alvaro farà tripletta?

Il campione in carica Superbike è riuscito a capire come sfruttare al meglio la sua Ducati Panigale V4 R anche a Donington Park ed è un segnale di forza sia sua che del team Aruba Racing: “Non mi sono mai divertito così su questa pista. Il feeling con la moto è stata fantastico, il mio team ha lavorato davvero bene per darmi una buona moto per la gara. Sono felice di questa mia prima vittoria a Donington. In questa stagione siamo forti in ogni pista e in ogni situazione. Questa vittoria è un segno che siamo forti, che stiamo lavorando bene e stiamo facendo del nostro meglio. Spero di mantenere questo feeling per le gare per domani“.

Bautista può pensare di fare tripletta di vittorie anche in Inghilterra, andando praticamente a chiudere un campionato che finora non ha avuto storia: “Adesso abbiamo più dati da analizzare, ci sono alcuni piccoli dettagli sui quali si può migliorare. Domani la pista dovrebbe essere in condizioni migliori, avremo più grip. Vedremo come andrà. Oggi abbiamo usato la gomma SC0 al posteriore per essere sicuri di arrivare a fine gara, domani vedremo se potremo usare un compound più morbido“.

Foto: Aruba Racing Ducati