L’incidente del britannico Eugene McManus nel corso del primo giro di gara 1 del Mondiale Supersport a Donington sembrava banale, invece avrebbe potuto avere conseguenze serie. Durante la scivolata nella via di fuga della variante intitolata a Carl Fogarty, il serbatoio della Triumph si è crepato, facendo defluire il carburante che ha preso fuoco. Il pilota britannico, rialzatosi indenne, si è precipitato per constatare i danni, ma residui di benzina sono finiti sulle gambe, prendendo fuoco a loro volta. Per fortuna il personale di soccorso, prontamente intervenuto, è riuscito a scongiurare danni fisici. Non altrettanto bene è andata alla moto, completamente divorata dalle fiamme: qui le impressionanti immagini del rogo. L’intervento dei commissari però è stato così veloce che non è stato necessario interrompere la corsa, vinta dal nostro Nicolo Bulega (qui cronaca e classifica).

Un veterano con precedenti anche in GP

Eugene McManus è in pista nel round iridato Supersport come wild card, alla bella età di 51 anni. I più anzianotti lo ricorderanno impegnato nell’Europeo della 250, nei primi anni ’90. Successivamente il pilota britannico è passato alla 500, disputando due stagioni complete, sulla Yamaha YZR con telaio costruito dalla ingineering britannica Harris. Miglior piazzamento un dodicesimo posto ottenuto nel GP di Francia a Le Castellet, nel ’96. Sulla pista di Donington si era qualificato con il 24° tempo in Superpole, su 32 piloti iscritti. McManus gareggia abitualmente nella Supersport del BSB, il principale campionato britannico, ed è undicesimo nella classifica capeggiata dalla vecchia conoscenza del Mondiale, Luke Stapleford.

La situazione nel Mondiale

Con il settimo successo Nicolo Bulega ha consolidato il primato nella classifica Mondiale. Gara 2 scatta domenica 2 luglio alle 15:30, ora italiana. La situazione dopo la prima sfida: 1. Bulega (Ducati) punti 222; 2. Manzi (Yamaha) 181; 3. Schrotter (MV Agusta) 156; 4. Caricasulo (Ducati) 140; 5. Tuuli (Triumph) 89; 6. van Straalen (Yamaha) 83; 7. Sofuoglu (MV Agusta) 76; 8. Navarro (Yamaha) 72; 9. Debise (Yamaha) 71; 10. Oncu (Kawasaki) 63.