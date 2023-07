Festa Ducati nel British Superbike: tris di Bridewell a Snetterton

La prima tripletta in carriera nel British Superbike di Tommy Bridewell per un tris di Ducati e del team di Paul Bird che fa persino doppietta in Gara 3. E che doppietta! Bridewell e Irwin, nella conclusiva sfida sul tracciato di Norfolk, se le sono suonate di santa ragione per conquistare il primato con soli 32 millesimi a far la differenza all’esposizione della bandiera a scacchi, il tutto al culmine di 16, tiratissimi giri di gara.

TRIPLETTA DI BRIDEWELL NEL BRITISH SUPERBIKE

Con piloti affamati e specialisti della Superbike d’oltremanica, quest’anno il team BeerMonster PBM Ducati di Paul Bird è tornato a posizioni più consone alla propria storia e potenziale, lottando per la vittoria ogni weekend. Così è andata anche a Snetterton con Tommy Bridewell che ha fatto la voce grossa, vincendo in tre differenti modalità. Con un sorpasso capolavoro su Irwin nel finale di Gara 1, in fuga nella seconda, in volata sullo stesso suo compagno di squadra nella terza corsa. Per 32 millesimi TB46 ha messo a segno la prima tripletta in carriera, portandosi ora a +25 sull’originario di Carrickfergus in campionato, annoverando 46 e 49 lunghezze rispettivamente su Ryan Vickers (positivo 4°) e Josh Brookes.

COCENTE DELUSIONE PER JOSH BROOKES

Proprio il Campione 2015 e 2020 è stato il grande deluso di questa Gara 3. Leader della contesa, al decimo dei 16 giri previsti è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema (presumibilmente di natura elettrica) alla BMW M 1000 RR #25 preparata dal team FHO Racing. Questo ritiro ha lasciato campo aperto a Leon Haslam, nuovamente sul podio con i colori ROKiT BMW Motorrad British Superbike Team, seguito da un Ryan Vickers (OMG Racing Yamaha) al quale ha giovato eccome la partenza in prima fila.

INDIETRO LE MCAMS YAMAHA

Se Vickers tiene alti i colori dei Tre Diapason, il team McAMS Yamaha, dopo prove da protagonista, ha raccimolato ben poco. Jason O’Halloran ha concluso sesto preceduto anche da Christian Iddon, Tito Rabat al ritorno nel BSB è decimo. Tra due settimane a Brands Hatch un’occasione per il riscatto e, ove possibile, riaprire un campionato sempre più a tinte rosso Ducati.

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Snetterton 300, Classifica Gara 3

1- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – 16 giri in 28’58.851

2- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.032

3- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 0.410

4- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.763

5- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 2.504

6- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 3.230

7- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 3.616

8- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 7.089

9- Danny Kent – Lovell Kent Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 9.214

10- Tito Rabat – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 10.183

11- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 11.357

12- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 11.639

13- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 12.683

14- Josh Owens – Crendon Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 19.771

15- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 28.548

16- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 31.966

17- Hector Barbera – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 42.676