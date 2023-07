British Superbike Show: Bridewell trionfa in Gara 1 a Snetterton

Il British Superbike riserva sempre emozioni, spettacolo e gare incerte fino all’ultimo metro. Prendete Gara 1 svoltasi sul tracciato di Snetterton 300 con 4 piloti in rappresentanza di 3 differenti case costruttrici (Ducati, BMW, Yamaha) a giocarsela per la vittoria, con un deciso sorpasso all’ultimo giro del capo-classifica di campionato Tommy Bridewell a far la differenza. Così il portacolori BeerMonster PBM Ducati ha messo a segno la seconda vittoria stagionale e la nona personale in carriera nel BSB, vincendo un acceso derby con Glenn Irwin, scivolato addirittura giù dal podio a favore di Josh Brookes (FHO Racing BMW) e Jason O’Halloran (McAMS Yamaha).

SUPER RIMONTA DI TB46 NEL BRITISH SUPERBIKE

In una delle più belle gare motociclistiche della stagione, Tommy Bridewell ha conquistato forse la sua più bella vittoria in carriera. Ritrovatosi addirittura ottavo al termine del primo giro, da quel momento in avanti in Ducatista ne ha vissute di tutti i colori. Sorpassi, controsorpassi, persino contatti (ne sa qualcosa Tito Rabat, decimo dopo la sorprendente prima fila conquistata in qualifica), tutto questo fino a giungere al corretto, leale per quanto senza esclusione di colpi duello con il proprio team-mate Glenn Irwin.

BOTTA-E-RISPOSTA TRA I DUCATISTI

Passato al comando nel corso del secondo giro in piena Riches sfilando Jason O’Halloran, Irwin voleva a tutti i costi metter a segno la terza vittoria nelle ultime 4 gare, ma ha incontrato in TB46 un rivale scomodo ed ostico. Bridewell al giro di boa della contesa aveva prontamente cambiato passo sfilando in sequenza O’Halloran e lo stesso Irwin, al quale ha poi ceduto nuovamente il comando in fondo al Bentley Straight nel corso del decimo giro. Nello stesso punto, alla tornata conclusiva, Tommy ha mollato i freni, riportandosi in testa e conquistando una meritatissima vittoria che vale il primato in campionato con 17 lunghezze di vantaggio su Irwin (beffato poi nel finale ritrovandosi persino giù dal podio), 23 a scapito di un irriconoscibile Kyle Ryde (13°).

PODIO MULTI-MARCA

Una corsa combattiva ha premiato Josh Brookes del secondo posto, lasciando Jason O’Halloran terzo a completare un podio multi-marca con rappresentate, nell’ordine, Ducati, BMW e Yamaha. Christian Iddon (Moto Rapido Ducati) quinto ha avuto ragione di Danny Kent (Lovell Kent Racing) miglior pilota Honda, con Lee Jackson settimo in qualità di primo portacolori Kawasaki. Per Tito Rabat, dopo qualifiche da protagonista ed una prima parte di gara aggressiva, il decimo posto finale, battuto in volata anche dal giovanissimo Charlie Nesbitt (Hawk Honda). Domani a Snetterton altre due gare del British Superbike in programma alle 13:15 e 16:30 locali.

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Snetterton 300, Classifica Gara 1

1- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – 12 giri in 21’42.695

2- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.679

3- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 1.136

4- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 1.192

5- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 4.607

6- Danny Kent – Lovell Kent Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 9.646

7- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 10.828

8- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 11.694

9- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 12.534

10- Tito Rabat – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 12.936

11- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 12.962

12- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 15.257

13- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 18.933

14- Luke Mossey – Tactix by Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 20.838

15- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 22.848

16- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 23.117

17- Jack Scott – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 24.443

18- Josh Owens – Crendon Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 25.030

19- Franco Bourne – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 26.572

20- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 27.918

21- Hector Barbera – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 35.251

22- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 35.664