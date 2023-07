Siamo entrati nella lunga pausa estiva, è tempo di bilanci nelle categorie del Motomondiale. In SIC58 Squadra Corse, Paolo Simoncelli analizza cosa ha funzionato e cosa no. Innegabile che si aspettasse già qualcosa di più, invece la classifica Moto3 mostra un quadro abbastanza complesso. Dopo otto GP Kaito Toba salva la situazione con il 12° posto e 36 punti, non lontano dalla top 10, mentre Riccardo Rossi ha accumulato appena 10 punti ed è solo 22° nella generale. Simoncelli spera che i prossimi 12 GP siano l’occasione per cambiare totalmente la situazione in Moto3.

Aspettative sgretolate

“Non è tempo di giudizi affrettati, ma di respiri profondi e riflessioni.” Paolo Simoncelli spiega così il tempo trascorso dopo il tris Mugello-Sachsenring-Assen per tracciare un primo bilancio della stagione 2023 nel suo consueto report successivo ai GP. Parte dall’ultimo appuntamento, quello nei Paesi Bassi: Riccardo Rossi in particolare scattava da una prima fila ricca di speranze. “Le aspettative si sono sgretolate tra il quinto e il sesto giro della domenica” è il commento amaro di Simoncelli. Toba invece era 7°, ma ricordiamo che nelle Prove 3 è stato protagonista di una brutta caduta da cui non è uscito totalmente incolume: ha riportato infatti una commozione cerebrale. “Un incidente che inizialmente ci era sembrato sciocco, dal controllo è poi emersa una leggera perdita di memoria” ha spiegato Simoncelli. Ma il pilota SIC58 è tornato poi in azione, completando tutto il GP. Ha chiuso 11° in gara, a punti per la 7^ volta e con l’unico intoppo stagionale a Jerez. Rossi invece è sceso indietro giro dopo giro, raccogliendo un mesto 18° posto e quindi il 5° zero in 8 GP.

“Toba tosto, Rossi on/off”

Paolo Simoncelli passa poi al commento sui suoi piloti, evidenziando nello specifico quello che vede nel suo box, e comincia dall’ultimo arrivato. “Toba è abbastanza consistente, lavora sodo ed è concentrato, ma sta avendo un po’ di sfortuna” ha ammesso il boss SIC58, che comunque apprezza l’attitudine del 23enne di Fukuoka. “Ha carattere e determinazione, è tosto e lo ha dimostrato schierandosi domenica in griglia e facendo una bella gara nonostante la commozione cerebrale. Non è più cosa da piloti di oggi.” Dall’altra parte del box invece la situazione è ben più altalenante. “Rossi alterna buone prestazioni ad altre decisamente da dimenticare. Il suo “on/off” ancora persiste” commenta Paolo Simoncelli. “A volte si palesa il Rossi forte e talentuoso che io vedo in lui. Altre invece sembra che il suo talento rimanga chiuso nei box e venga sostituito da uno spirito che ripercorre più i tratti dell’influencer piuttosto che quello di un pilota.”

L’analisi di Simoncelli

Cosa c’è in particolare che non funziona? È quello che si domanda il proprietario di SIC58 Squadra Corse, evitando la “caccia ai colpevoli”, critiche od analisi sommarie. “Ci sono infinite dinamiche dietro ogni Gran Premio” rimarca infatti Simoncelli. “Personalmente sto cercando di fare mente locale, mi chiedo come mai non otteniamo i risultati sperati. Spero solo che questo periodo di pausa ci serva per superare questo momento di stallo. Qualcosa è da aggiustare, qualcuno deve capire cosa vuol fare da grande…” Simoncelli sottolinea però anche la grande passione ed i sacrifici necessari per affrontare un impegno del genere, così come la necessità di trovare la quadra perché tutto inizi a girare come deve. “Siamo gli ingranaggi di una macchina potenzialmente perfetta. Ma se uno di noi non gira succede come ad Assen: abbiamo un exploit che poi sfuma, come nei migliori numeri da circo.”

Simoncelli carica i suoi

Insomma, ci si augura una seconda parte di stagione nettamente diversa. Paolo Simoncelli conferma la grande fiducia nei suoi ragazzi e li sprona: serve quel qualcosa in più, quel risultato di peso che certo faciliterebbe il compito. “Io sono ancora convinto di noi, ma questi ragazzi devono essere spronati in qualche modo e nulla potrebbe più di un bel risultato” rimarca infatti Simoncelli. “Bisogna tirar fuori un asso dalla manica per poter ribaltare la partita, adesso o mai più. La squadra che ho fortemente voluto e schierato nel Mondiale 2023 deve dimostrare che questo è un gioco a cui noi sappiamo ancora giocare.” Da Kaito Toba e soprattutto da Riccardo Rossi serve quel guizzo giusto per essere più concreti, per riportare SIC58 Squadra Corse in alto. La stagione è molto lunga, ci sono tanti posti differenti da visitare e che possono portare ad eventuali stravolgimenti: in breve, può ancora succedere davvero di tutto.

Foto: SIC58 Squadra Corse