O’Halloran in pole nel British Superbike: Rabat, che sorpresa!

La stagione 2023 del British Superbike non manca mai di riservare sorprese. Giunti al quinto round di scena a Snetterton, si registra il quinto differente poleman e, non da meno, un nome nuovo in prima fila. Tutto questo per la gioia del team McAMS Yamaha, squadra in trionfo nel 2021 con Tarran Mackenzie, dotata di una R1 estremamente efficace sul tracciato di Norfolk come testimoniato dalla pole di Jason O’Halloran e riaffermato da una clamorosa prima fila arpionata da Tito Rabat. Al ritorno nel BSB, il Campione del Mondo Moto2 2014 ha spazzato via un venerdì problematico, esaltando ed esaltandosi con una delle migliori moto del campionato.

RABAT IN PRIMA FILA NEL BRITISH SUPERBIKE

Massimo rispetto per Jason O’Halloran, ma aspettando Gara 1 in programma alle 16:20 locali, la notizia non può che essere il terzo crono nel Q2 di Tito Rabat. Tornato nel British Superbike dopo l’esperienza dimenticabile dello scorso anno con TAG Racing Honda a Thruxton (ultimo in tutte le sessioni) e Cadwell Park (chiuse anzitempo l’accordo a weekend di gara in corso), lo spagnolo ha dimostrato che con una delle migliori moto e squadre della serie può mettersi in mostra. Quantomeno su uno dei tracciati più “europei” del calendario, dove sulle numerose ripartenze la R1 viaggia eccome, con Rabat in grado di trovar subito un buon feeling. Primeggiato il Q1 in 1’48″334, nel decisivo Q2 ha stampato il terzo crono che vale la prima fila per Gara 1, pur sempre a 345 millesimi dal poleman e compagno di squadra O’Halloran.

O’HALLORAN RITROVA LA POLE

L’australiano del team McAMS Yamaha ha indovinato un grandioso giro in 1’47″111 che gli ha permesso di contenere a 262 millesimi Glenn Irwin (BeerMonster PBM Ducati), celebrando così la prima pole della stagione. L’equilibrio di massima del BSB è inoltre testimoniato dal fatto che sono 5 i poleman in 5 round. Dopo Bridewell (a Silverstone), Brookes (in quel di Oulton Park), Ryde (Superpole a Donington) e lo stesso Irwin (davanti a tutti a Knockhill), a Snetterton per l’appunto è arrivato il turno di O’Show.

HICKMAN E VICKERS A TERRA

Rabat completa così la prima fila e, come da lui stesso ammesso, non sta declinando l’idea di concentrarsi esclusivamente sul BSB per il prossimo futuro, considerando anche le problematiche vissute nei Mondiali Superbike e MotoE. Scorrendo la griglia, il capo-classifica di campionato Tommy Bridewell (BeerMonster PBM Ducati) scatterà quarto in Gara 1 a precedere nell’ordine Josh Brookes (FHO Racing BMW), Leon Haslam (ROKiT BMW) ed uno scatenato Charlie Nesbitt, settimo con una delle due Fireblade preparate da Hawk Racing. Qualifica da dimenticare per OMG Racing che piazza Kyle Ryde sedicesimo e Ryan Vickers (caduto subito) diciottesimo, tra i due Peter Hickman, a sua volta incappato in una scivolata alla curva intitolata a Giacomo Agostini.

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Snetterton 300, Classifica Qualifiche (Q2)

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 1’47.111

2- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.262

3- Tito Rabat – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.345

4- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.608

5- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.608

6- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 0.921

7- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1.051

8- Danny Kent – Lovell Kent Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1.104

9- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 1.138

10- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.196

11- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 1.200

12- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.240

13- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.296

14- Luke Mossey – Tactix by Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 1.317

15- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.339

16- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 1.562

17- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.870

18- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 3.969

La Griglia di partenza di Gara 1

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1

2- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R

3- Tito Rabat – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1

4- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R

5- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

6- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR

7- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R

8- Danny Kent – Lovell Kent Racing – Honda CBR 1000RR-R

9- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1

10- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

11- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R

12- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

13- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

14- Luke Mossey – Tactix by Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR

15- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

16- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1

17- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

18- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1

19- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

20- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

21- Josh Owens – Crendon Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R

22- Hector Barbera – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R

23- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

24- Jack Scott – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR

25- Franco Bourne – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

26- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR