Ritorno nel British Superbike in salita per Tito Rabat

Puoi essere un Campione del Mondo Moto2, titolare dei Mondiali Superbike e MotoE con buoni team, ma se ti presenti al BSB anche con una delle migliori moto e squadre, le difficoltà sono all’ordine del giorno. Si potrebbe riassumere così il ritorno di Tito Rabat nel British Superbike, quattordicesimo nella combinata delle prime due sessioni di prove libere di scena a Snetterton dove, con McAMS Yamaha, ha pagato 1″4 al proprio compagno di squadra Jason O’Halloran, leader di giornata.

ALTI E BASSI PER TITO RABAT

Questo venerdì di attività per Tito Rabat non era iniziato poi così male, con performance da top-5 nelle FP1, trovandosi subito a meraviglia con la R1. Tuttavia, nel pomeriggio, l’iridato Moto2 2014 ha fatto un po’ il passo del gambero, non riuscendo a rientrare tra i 12 piloti ammessi di diritto al decisivo Q2 delle qualifiche ufficiali. Il Campione ESBK Superbike in carica si è inoltre fermato anzitempo per un non meglio precisato problema, dovendo pertanto domani passare per il Q1 al fine di ottenere una migliore posizione in griglia per Gara 1.

O’HALLORAN VELOCISSIMO NEL BRITISH SUPERBIKE

Reduce da un inizio di stagione tra luci ed ombre, Jason O’Halloran con l’altra McAMS Yamaha sembra aver ritrovato il giusto ritmo, testimoniato dal rimarchevole crono di 1’47″725 siglato al termine del secondo turno. L’australiano ha lasciato a 283 millesimi il capo-classifica di campionato Tommy Bridewell (BeerMonster PBM Ducati), a 6 decimi un Leon Haslam decisamente competitivo a Snetterton con la M 1000 RR vestita con i colori ROKiT BMW Motorrad.

DOMANI QUALIFICHE E GARA 2

Trovano conferme in termini di competitività assoluta in questo quinto round stagionale del BSB anche la coppia OMG Yamaha formata da Ryan Vickers e Kyle Ryde, a braccetto rispettivamente in quarta e quinta posizione, seguiti nell’ordine da Glenn Irwin (BeerMonster PBM Ducati) e la prima Kawasaki con Lee Jackson. Da segnalare l’ottava posizione di Christian Iddon, con Moto Rapido Ducati al top nella mattinata, ma suo malgrado incappato in una scivolata nelle FP2 al tornantino intitolato al compianto Justin Wilson.

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Snetterton 300, Classifica Prove Libere 1 + 2

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 1’47.725

2- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.283

3- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 0.617

4- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.773

5- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.798

6- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.887

7- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.928

8- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.994

9- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.014

10- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.176

11- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.188

12- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.327

13- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.431

14- Tito Rabat – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 1.434

15- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 1.535

16- Danny Kent – Lovell Kent Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1.578

17- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1.591

18- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.652

19- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.299

20- Hector Barbera – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 2.465

21- Jack Scott – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 2.625

22- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.908

23- Luke Mossey – Tactix by Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 3.039

24- Franco Bourne – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 3.069

25- Josh Owens – Crendon Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 3.187

26- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 3.802