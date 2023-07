Razgatlioglu in MotoGP: poteva funzionare? Lecuona è scettico

Toprak Razgatlioglu non aveva nascosto il suo desiderio di correre in MotoGP nel 2024, ma presto lo ha dovuto rimettere nel cassetto. Sperava di fare il grande salto con la Yamaha, però il test con la M1 a Jerez non ha impressionato la casa di Iwata e ogni sua ambizione è sfumata.

Razgatlioglu-Yamaha e Bautista-Ducati: due test diversi

Come raccontato da Kenan Sofuoglu, lui e Toprak sono rimasti delusi dal fatto che la moto non fosse stata preparata nei minimi dettagli per permettere al pilota di esprimersi al meglio. Ad esempio, la leggenda del Mondiale Supersport aveva evidenziato che non era stata preparata la posizione in sella. Ciò lo ha spinto a dichiarare che Yamaha non apprezzava sufficientemente Razgatlioglu.

Un test un po’ diverso da quello fatto recentemente da Alvaro Bautista con la Ducati Desmosedici GP a Misano Adriatico. La casa di Borgo Panigale ha dato massimo supporto al campione Superbike con il proprio test team e ha speso ottime parole per lui al termine dei due giorni.

Invece, da qualche dirigente Yamaha sono emersi pubblicamente dubbi sulla capacità di Razgatlioglu di adattarsi alla MotoGP. Dichiarazioni che non gli hanno fatto piacere e che ancora di più lo hanno spinto a voltare pagina passando in BMW dal 2024.

Toprak in MotoGP, i dubbi di Lecuona

Il pilota turco ha 27 anni e a ottobre spegnerà 28 candeline. Nelle prossime due stagioni sarà impegnato con BMW nel Mondiale Superbike e sembra che ormai le porte della MotoGP siano chiuse definitivamente. Forse non sapremo mai come sarebbe andato correndo nella top class.

Iker Lecuona, che in MotoGP ci ha corso per due anni con la KTM e che nel 2023 ha disputato due gran premi con la Honda, ha espresso scetticismo su un eventuale passaggio di Razgatlioglu nella classe regina: “Non può avere successo con il suo stile – ha detto a Speedweek – deve cambiarlo. La MotoGP è molto rigida e ciò deriva anche dalle gomme. Con le Pirelli in Superbike si può spingere e frenare forte come fa Toprak. Con le Michelin freni forte e poi devi essere gentile con le gomme. In MotoGP bisogna adattarsi agli pneumatici. Toprak ha talento, però per farcela dovrebbe lavorare intensamente sul suo stile e perderebbe il vantaggio che ha ora“.

Lo stile di guida attuale del pilota turco non può andare bene nella top class, secondo Lecuona. Ovviamente ciò non significa che lui non sarebbe stato in grado di adattarsi, però sarebbe stato un processo complicato.

Foto: Yamaha Racing