Razgatlioglu, test completato con la Yamaha MotoGP: “Avevo un obiettivo”

Toprak Razgatlioglu ha disputato due giorni di test a Jerez con la Yamaha M1. Si è trattato del suo secondo test con la MotoGP di Iwata, dopo quello effettuato ad Aragon nel giugno 2022 e che fu in parte rovinato dalla pioggia.

Per il campione del mondo Superbike 2021 due giornate molto importanti. Visto che desidera approdare in top class l’anno prossimo, ha preso molto seriamente questa occasione di girare in Andalusia e ha cercato di fare del suo meglio per adattarsi a una moto che è molto diversa dalla R1. Senza dimenticare le gomme Michelin, a loro volta differenti rispetto alle Pirelli.

Razgatlioglu felice dei due giorni di test a Jerez

Al momento, a livello ufficiale non sono stati divulgati i crono di Razgatlioglu. In ogni caso, al pilota turco servirebbe più tempo in pista per capire la M1 e riuscire ad essere veloce.

Al termine del test a Jerez ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai canali ufficiali Yamaha: “Ho passato due giorni davvero belli. Il mio obiettivo era completare il maggior numero possibile di giri per capire la moto, piuttosto che spingere per ottenere un tempo veloce. È stato comunque molto divertente. Ho imparato molto. La M1 MotoGP richiede uno stile di guida completamente riverso rispetto alla R1 WorldSBK“.

Toprak non si è concentrato sul time attack, ha cercato di percorrere tanti chilometri per conoscere e riuscire a interpretare meglio la M1. Si sa che non è più la moto “facile” di qualche anno fa. Dal 2020 ha un carattere diverso e guidarla è diventato più complicato, richiedendo maggiore aggressività in certe curve. Proprio per questo Franco Morbidelli ha faticato molto, invece Fabio Quartararo è stato bravo ad adattarsi e vincere anche un titolo.

Foto: Yamaha Racing